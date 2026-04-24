Gastronomía

Platillos veganos: dejar huella también puede ser delicioso

Redacción Fucsia, 24/4/2026

Vegan & Veggie nació de una forma simple de entender la vida: lo que nutre, también transforma. Y aquello que transforma, deja huella.

Vegan & Veggie nació de una forma simple de entender la vida: lo que nutre, también transforma.
Vegan & Veggie nació de una forma simple de entender la vida: lo que nutre, también transforma. - Foto: Cortesía

La transición hacia la alimentación basada en plantas ha dejado de ser una tendencia de nicho para consolidarse como un movimiento cultural y gastronómico sin precedentes que está rediseñando la industria global. Este auge no solo responde a una creciente conciencia sobre el bienestar animal, sino que se ha convertido en el pilar de un estilo de vida que prioriza la sostenibilidad ambiental y la salud integral.

Hoy, la cocina vegana ha roto los prejuicios del pasado —donde se percibía como una dieta restrictiva o carente de sabor— para posicionarse como un terreno de innovación donde la alta cocina y el diseño de autor convergen.

Por ejemplo, en algunas de las capitales del mundo, la sofisticación se mide ahora a través de la capacidad de transformar ingredientes de origen vegetal en experiencias sensoriales complejas, demostrando que la ética y la excelencia culinaria pueden coexistir perfectamente.

Para aquellos que desean un toque de autenticidad en sus platos, la receta del chimichurri casero ofrece la oportunidad perfecta para explorar sabores tradicionales argentinos desde la comodidad de su hogar.
Desde las cocinas más modestas hasta los restaurantes de alta cocina, la preparación de chimichurri casero es una práctica común que refleja el amor por la cocina y la tradición gastronómica. | Foto: Getty Images

En Medellín, con sedes en El Poblado (Manila) y Laureles, Vegan & Veggie ha creado un universo a base de plantas donde el sabor, el disfrute y la consciencia conviven de manera natural. Allí no se trata de ser vegano o no, sino de elegir con intención, explorar nuevas formas de alimentarse y entender que cada decisión suma.

Más que una propuesta gastronómica, proponen una invitación a conectar con el bienestar desde lo cotidiano: con uno mismo, con los demás, con los animales y con el planeta. Todo a través de una cocina honesta, creativa y llena de sabor que demuestra que lo vegetal puede ser profundamente delicioso y sorprendente.

Restaurante con platos a base de plantas donde el sabor, el disfrute y la consciencia conviven de manera natural
Restaurante con platos a base de plantas donde el sabor, el disfrute y la consciencia conviven de manera natural | Foto: Cortesía

Además de sus restaurantes, la marca desarrolló Tanggie, su línea de productos para el hogar: soluciones prácticas, con ingredientes naturales y reales, pensadas para facilitar el día a día sin renunciar a la calidad nutricional. Proteínas vegetales elaboradas con pocos ingredientes, granos y alimentos de verdad que responden a un estilo de vida consciente.

A esto se suman sus kombuchas (bebidas de té verde fermentado), aliadas del equilibrio y el bienestar integral. Ricas en probióticos naturales que apoyan la salud digestiva y contribuyen al equilibrio del organismo desde adentro, se convierten en una forma simple y deliciosa de incorporar bienestar en la rutina diaria.

Comida para quienes entienden que dejar huella también puede empezar en el plato.
Comida para quienes entienden que dejar huella también puede empezar en el plato. | Foto: Cortesía

En el lanzamiento de los nuevos productos capilares veganos junto a Medipiel, Revista Fucsia y Biotop Professional, la marca se une desde un mismo lenguaje: el del cuidado consciente. Porque la belleza no solo se refleja en el exterior, sino que se cultiva desde adentro. Cuando cuerpo, mente y decisiones se alinean, el bienestar se hace visible.

Vegan & Veggie promete ser para todos: para quienes buscan disfrutar, para quienes quieren cuidarse y cuidar, y para quienes entienden que dejar huella también puede empezar en el plato.

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