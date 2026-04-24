Gastronomía
Platillos veganos: dejar huella también puede ser delicioso
Vegan & Veggie nació de una forma simple de entender la vida: lo que nutre, también transforma. Y aquello que transforma, deja huella.
La transición hacia la alimentación basada en plantas ha dejado de ser una tendencia de nicho para consolidarse como un movimiento cultural y gastronómico sin precedentes que está rediseñando la industria global. Este auge no solo responde a una creciente conciencia sobre el bienestar animal, sino que se ha convertido en el pilar de un estilo de vida que prioriza la sostenibilidad ambiental y la salud integral.
Hoy, la cocina vegana ha roto los prejuicios del pasado —donde se percibía como una dieta restrictiva o carente de sabor— para posicionarse como un terreno de innovación donde la alta cocina y el diseño de autor convergen.
Por ejemplo, en algunas de las capitales del mundo, la sofisticación se mide ahora a través de la capacidad de transformar ingredientes de origen vegetal en experiencias sensoriales complejas, demostrando que la ética y la excelencia culinaria pueden coexistir perfectamente.
En Medellín, con sedes en El Poblado (Manila) y Laureles, Vegan & Veggie ha creado un universo a base de plantas donde el sabor, el disfrute y la consciencia conviven de manera natural. Allí no se trata de ser vegano o no, sino de elegir con intención, explorar nuevas formas de alimentarse y entender que cada decisión suma.
Más que una propuesta gastronómica, proponen una invitación a conectar con el bienestar desde lo cotidiano: con uno mismo, con los demás, con los animales y con el planeta. Todo a través de una cocina honesta, creativa y llena de sabor que demuestra que lo vegetal puede ser profundamente delicioso y sorprendente.
Además de sus restaurantes, la marca desarrolló Tanggie, su línea de productos para el hogar: soluciones prácticas, con ingredientes naturales y reales, pensadas para facilitar el día a día sin renunciar a la calidad nutricional. Proteínas vegetales elaboradas con pocos ingredientes, granos y alimentos de verdad que responden a un estilo de vida consciente.
A esto se suman sus kombuchas (bebidas de té verde fermentado), aliadas del equilibrio y el bienestar integral. Ricas en probióticos naturales que apoyan la salud digestiva y contribuyen al equilibrio del organismo desde adentro, se convierten en una forma simple y deliciosa de incorporar bienestar en la rutina diaria.
En el lanzamiento de los nuevos productos capilares veganos junto a Medipiel, Revista Fucsia y Biotop Professional, la marca se une desde un mismo lenguaje: el del cuidado consciente. Porque la belleza no solo se refleja en el exterior, sino que se cultiva desde adentro. Cuando cuerpo, mente y decisiones se alinean, el bienestar se hace visible.
Vegan & Veggie promete ser para todos: para quienes buscan disfrutar, para quienes quieren cuidarse y cuidar, y para quienes entienden que dejar huella también puede empezar en el plato.