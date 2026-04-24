Platillos veganos: dejar huella también puede ser delicioso

La transición hacia la alimentación basada en plantas ha dejado de ser una tendencia de nicho para consolidarse como un movimiento cultural y gastronómico sin precedentes que está rediseñando la industria global. Este auge no solo responde a una creciente conciencia sobre el bienestar animal, sino que se ha convertido en el pilar de un estilo de vida que prioriza la sostenibilidad ambiental y la salud integral.