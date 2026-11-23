Esa dimensión colectiva fue precisamente la que exploró FUCSIA en un encuentro realizado junto a Daniela C. Merlano, creadora de Elebate. Cerca de 20 mujeres participaron en una sesión de meditación guiada por la experta, siguiendo su voz a través de audífonos, viviendo así una experiencia de introspección y conexión personal. Después, la jornada continuó con un brunch que permitió prolongar la conversación y compartir entre las asistentes. La actividad llevó a esta casa una de las posibilidades que propone el bienestar social, y es encontrar espacios para hacer una pausa, pero también para encontrarse con otras mujeres.