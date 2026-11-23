Bienestar
El refugio urbano para bajar el ritmo y disfrutar el presente
Meditación guiada, sauna, yoga, masajes y encuentros alrededor del fuego en un solo lugar y en medio de la ciudad.
A veces, el mejor plan consiste en bajar el ritmo, apagar las notificaciones y dedicar unas horas a uno mismo. Puede ser con una sesión de yoga, un masaje, un baño de sauna o una conversación que se extiende sin mirar el reloj. En Chapinero Alto, una casa reúne varias de esas posibilidades bajo un mismo concepto: el social wellness, una manera de entender el bienestar que combina el cuidado personal con los encuentros, la cultura y la vida en comunidad.
La propuesta tiene lugar en IGNÎ Wellness House, un espacio donde conviven prácticas para trabajar el cuerpo, experiencias de relajación, acompañamiento emocional y actividades culturales. Su programación incluye desde yoga, pilates y entrenamiento funcional hasta sauna, cold plunge, masajes y experiencias inmersivas. También hay lugar para la música, el arte y los encuentros alrededor del fuego, una combinación que amplía la idea tradicional de ir a un gimnasio o de reservar una cita en un spa.
Esa dimensión colectiva fue precisamente la que exploró FUCSIA en un encuentro realizado junto a Daniela C. Merlano, creadora de Elebate. Cerca de 20 mujeres participaron en una sesión de meditación guiada por la experta, siguiendo su voz a través de audífonos, viviendo así una experiencia de introspección y conexión personal. Después, la jornada continuó con un brunch que permitió prolongar la conversación y compartir entre las asistentes. La actividad llevó a esta casa una de las posibilidades que propone el bienestar social, y es encontrar espacios para hacer una pausa, pero también para encontrarse con otras mujeres.
El bienestar en el cuerpo y la mente
El bienestar físico puede tomar muchas formas, dependiendo de lo que cada persona necesite. Para quienes disfrutan del movimiento, las sesiones de yoga y pilates ofrecen una oportunidad para trabajar la respiración, la movilidad y la fuerza. El entrenamiento funcional, por su parte, permite incorporar la actividad física a la rutina. Son prácticas que pueden adaptarse a diferentes niveles y que encuentran sentido cuando se realizan con regularidad y con un acompañamiento adecuado.
También están las experiencias de contraste térmico. El sauna y el cold plunge proponen alternar calor y frío, una práctica presente en distintas tradiciones de bienestar que muchas personas incorporan a sus rutinas de recuperación y relajación. A esto se suman los masajes, que ofrecen un momento de descanso y atención al cuerpo tras jornadas exigentes.
Cuidarse no siempre implica moverse. A veces, el primer paso consiste en encontrar un espacio para hablar, escuchar y entender lo que está pasando. En IGNÎ conviven la terapia psicológica y las terapias holísticas, con profesionales que acompañan en distintos procesos. La intención es que las experiencias de escucha no queden aisladas, sino que cuenten con continuidad y seguimiento.
La casa también propone actividades que invitan a explorar otras formas de conexión personal. Las ceremonias de cacao, las experiencias inmersivas que combinan sonido y respiración, y los encuentros guiados alrededor de distintas prácticas hacen parte de esa programación. Cada una ofrece una manera diferente de hacer una pausa y de prestar atención al momento presente.
Cuando el bienestar se encuentra con la cultura
Una de las particularidades de esta propuesta está en su programación nocturna. La casa abre espacio para encuentros que podrían tener lugar en una galería o en un escenario cultural, como música en vivo dentro del sauna, sesiones de jazz al atardecer, lecturas de tarot junto al fuego y muestras de artistas emergentes en sus muros de ladrillo.
Incluso un coctel puede formar parte de la experiencia, porque aquí el bienestar no se plantea como una lista de restricciones, sino como una relación que se amplía con el disfrute.
La arquitectura acompaña esa intención. La madera, la terracota, el microcemento y la iluminación tenue construyen una atmósfera cálida, alejada de la estética habitual de los espacios deportivos. La terraza, con el fuego como punto de encuentro, funciona como un espacio donde distintas experiencias se reúnen.
En una ciudad acostumbrada a llenar las agendas de reuniones, restaurantes y compromisos, encontrar un lugar que permita dedicar tiempo al cuerpo, a la mente y a las relaciones personales puede ser una alternativa interesante para cambiar de rutina. En ocasiones, el plan que hace falta no requiere salir de Bogotá ni organizar un viaje. Basta con reservar un espacio para respirar, moverse, conversar y quedarse un rato más.