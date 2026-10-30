Bienestar
Recuperar la mirada, fortalecer la confianza: una iniciativa para mujeres con cáncer
Catalina Jaramillo y la marca colombiana TWO&TWO se unen para apoyar a mujeres que atraviesan procesos oncológicos con terapias de revitalización de cejas y una colección especial de accesorios.
Volver a reconocerse frente al espejo puede tener un significado especial para una mujer que atraviesa un tratamiento contra el cáncer, pues los cambios físicos que acompañan estos procesos también pueden afectar la relación con la propia imagen. La pérdida parcial o completa de las cejas, por ejemplo, modifica una parte importante de la expresión del rostro y puede hacer que algunas mujeres sientan que su apariencia ha cambiado de manera difícil de asimilar.
Desde esa realidad nace una iniciativa que propone acercarse a la belleza mediante el cuidado, la empatía y el acompañamiento. Durante el Mes Rosa, Catalina Jaramillo Beauty Attraction y TWO&TWO se unen bajo el mensaje “Mírate, cuídate, brilla”, una campaña que busca apoyar a mujeres en tratamiento oncológico y recordar la importancia de acompañarnos entre nosotras.
La propuesta reúne dos acciones solidarias que conectan el trabajo de ambas marcas con una causa concreta. Por un lado, las terapias de revitalización de cejas que Catalina Jaramillo realiza desde hace varios años; por otro, una edición especial de accesorios en denim cuyas ventas tendrán un destino benéfico.
Mírate, cuídate, brilla: belleza y solidaridad durante el Mes Rosa
Catalina Jaramillo ha trabajado durante varios años en terapias de revitalización de cejas dirigidas a mujeres que han perdido parcial o completamente el vello como consecuencia de sus tratamientos oncológicos. El propósito es recuperar el marco del rostro y contribuir a que vuelvan a sentirse cómodas con su expresión.
Como parte de esta colaboración, por cada paquete vendido de tres terapias de revitalización, Catalina Jaramillo Beauty Attraction donará una terapia a una mujer que esté en tratamiento contra el cáncer. La iniciativa busca que más mujeres puedan acceder a este acompañamiento durante una etapa especialmente exigente para su mente y cuerpo.
TWO&TWO, marca colombiana especializada en denim premium, se suma con una colección especial de tote bags, sobres y pañoletas diseñados para la campaña. El 100 % de las ventas de estos accesorios, disponibles a través de sus canales digitales durante octubre, será destinado a la Liga Contra el Cáncer de Pereira, Risaralda.
La unión entre ambas marcas pone sobre la mesa una conversación importante sobre la relación entre belleza y bienestar. Cuidar la apariencia puede ser una decisión personal y significativa, especialmente cuando el cuerpo atraviesa cambios que no siempre se pueden controlar. En ese contexto, estos gestos buscan ofrecer acompañamiento y recordarles a las mujeres que no tienen que transitar solas este proceso.
Un mensaje para las mujeres que luchan, recuerdan y acompañan
“Mírate, cuídate, brilla” también quiere abrazar distintas experiencias alrededor del cáncer de mama. La campaña reconoce a las mujeres que ya no están, a quienes han atravesado la enfermedad, a las que continúan en tratamiento y a quienes apenas comienzan ese camino.
Su mensaje, “Aquí estamos, no estás sola”, resume el propósito de esta unión. Una invitación a mirar el Mes Rosa desde la solidaridad y a entender que acompañar a otra mujer puede empezar con acciones concretas, desde una donación hasta un gesto de cuidado.
Quienes quieran sumarse pueden conocer las terapias de Catalina Jaramillo Beauty Attraction en catalinajaramillo.com.co y los accesorios de la colaboración en los canales digitales de TWO&TWO y en twoandtwo.com.co. Una iniciativa que encuentra en la belleza una oportunidad para acompañar, apoyar y tender la mano.