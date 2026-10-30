Recuperar la mirada, fortalecer la confianza: una iniciativa para mujeres con cáncer

Volver a reconocerse frente al espejo puede tener un significado especial para una mujer que atraviesa un tratamiento contra el cáncer, pues los cambios físicos que acompañan estos procesos también pueden afectar la relación con la propia imagen. La pérdida parcial o completa de las cejas, por ejemplo, modifica una parte importante de la expresión del rostro y puede hacer que algunas mujeres sientan que su apariencia ha cambiado de manera difícil de asimilar.