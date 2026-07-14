Por qué el agua es el mejor lugar para empezar el día

Lo interesante de Los Cabos es que el bienestar nunca se presenta como una actividad aislada. Está presente en la forma en que se recorre el paisaje, en la relación con el océano, en los ingredientes de su gastronomía, en los saberes tradicionales que siguen vivos y en esa capacidad que tiene el destino para hacer que el tiempo parezca avanzar un poco más despacio. Quizá por eso un retiro aquí deja de sentirse como una agenda de actividades. Termina convirtiéndose en una manera distinta de conocer el lugar.