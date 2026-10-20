Bienestar
Lo que dicen tus manos cuando tienes ansiedad
Mover los dedos, morderte las uñas o jugar con objetos son gestos cotidianos que pueden aparecer en momentos de estrés y que invitan a prestar atención a cómo te sientes.
En medio de una jornada llena de pendientes, reuniones y mensajes por responder, las manos suelen encontrar algo que hacer incluso cuando no nos damos cuenta. Enrollar un mechón de pelo entre los dedos, tocar una superficie, mover las uñas o arrancar los cueritos alrededor de ellas son hábitos que pueden aparecer cuando sentimos tensión, nerviosismo o inquietud.
Estos gestos no siempre significan que tengas ansiedad. A veces forman parte de una costumbre, aparecen por aburrimiento o acompañan momentos de concentración. Sin embargo, cuando se repiten en situaciones de estrés, pueden ser una señal para detenerte un instante y observar qué está pasando contigo.
La salud mental ocupa un lugar cada vez más importante en las conversaciones sobre bienestar. De acuerdo con el documento World Mental Health Today, citado en la información de esta iniciativa, las mujeres tienen hasta un 50 % más de probabilidades de experimentar trastornos relacionados con la ansiedad. Reconocer las señales que aparecen en la vida cotidiana puede ayudar a identificar cómo nos afectan las exigencias diarias y cuándo necesitamos buscar apoyo.
¿Por qué movemos las manos cuando sentimos ansiedad?
Morderse las uñas, manipular objetos pequeños o frotar los dedos son comportamientos que pueden aparecer de manera automática cuando estamos bajo presión. En algunos casos, estas acciones permiten descargar inquietud física; en otros, ayudan a mantener la atención ocupada durante un momento incómodo.
La investigación Understanding Fidget Widgets, de Michael Karlesky y Katherine Isbister, explora cómo ciertos elementos táctiles, como las espirales, los relieves y los patrones repetitivos, pueden captar la atención y favorecer experiencias de autorregulación. Seguir una textura con los dedos o manipular un objeto puede ofrecer un punto concreto en el cual concentrarse cuando hay demasiados estímulos alrededor.
Marcela Silva, psicóloga clínica y de familia, explica que prestar atención a una sensación física puede abrir un pequeño espacio de pausa en medio de la actividad diaria. Estas experiencias no sustituyen un tratamiento psicológico ni resuelven por sí solas una crisis de ansiedad, pero pueden acompañar prácticas cotidianas de atención al presente.
La diferencia está en observar el gesto sin juzgarlo. Si te muerdes las uñas cuando tienes una entrega importante o no dejas de mover los dedos durante una conversación difícil, puedes aprovechar ese momento para preguntarte qué estás sintiendo. Si estos hábitos te causan lesiones, te resultan difíciles de controlar o interfieren con tu vida diaria, conviene consultar con un profesional de la salud.
Las manos también pueden ser una forma de reconectar contigo
Prestar atención al tacto puede ayudarte a hacer una pausa durante el día. Puedes apoyar las manos sobre una superficie y notar su temperatura, recorrer lentamente una textura o concentrarte durante unos segundos en la sensación de tus dedos al tocar un objeto. La idea no es obligarte a dejar de sentir ansiedad, sino dirigir tu atención hacia una experiencia concreta y observar cómo te encuentras.
Este interés por las experiencias sensoriales también ha llegado al mundo de la belleza. Las uñas, por ejemplo, reúnen color, forma y textura, elementos que pueden tener un significado personal y acompañar distintas maneras de expresarnos.
A partir de esa relación entre belleza, autocuidado y bienestar, Masglo presentó Masglo Therapy, una iniciativa que propone abrir conversaciones sobre las emociones y la importancia de reconocer nuestras propias señales. La propuesta incluye una colección de uñas press-on con texturas, líneas, patrones y puntos inspirados en experiencias sensoriales y en la psicología del color.
Lina Valderrama, coordinadora de Mercadeo y Tendencias de Masglo, destaca la dimensión expresiva de las uñas y su relación con la identidad personal. Desde esta perspectiva, elegir un color o una textura puede ser una manera de explorar el estilo propio y prestar atención a los pequeños rituales que forman parte del día.
La manicura, por supuesto, no trata la ansiedad ni reemplaza el acompañamiento profesional. Pero su valor está en recordarnos que el autocuidado también puede incluir momentos sencillos para detenernos, observar nuestros hábitos y reconocer lo que sentimos.
La próxima vez que descubras tus manos buscando algo que hacer mientras esperas una respuesta o intentas resolver un problema, no necesitas alarmarte ni corregir el gesto inmediatamente. Puedes empezar por notar cuándo aparece, qué estaba pasando en ese momento y cómo te sientes. A veces, prestar atención es el primer paso para entender mejor lo que necesitas.