Lo que dicen tus manos cuando tienes ansiedad

La salud mental ocupa un lugar cada vez más importante en las conversaciones sobre bienestar. De acuerdo con el documento World Mental Health Today, citado en la información de esta iniciativa, las mujeres tienen hasta un 50 % más de probabilidades de experimentar trastornos relacionados con la ansiedad. Reconocer las señales que aparecen en la vida cotidiana puede ayudar a identificar cómo nos afectan las exigencias diarias y cuándo necesitamos buscar apoyo.