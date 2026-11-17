Charlie Rincón: Creo que el blanco está muy en tendencia. Estamos saliendo de ese momento, pero para primavera fue el color protagonista. También va muy de la mano con esta idea de optimismo porque hemos atravesado tiempos de mucha incertidumbre y el blanco es un color que suele asociarse con la espiritualidad y la esperanza. Hay muchas personas que hablan de que 2026 y 2027 serán años de optimismo; incluso podemos mirar hacia atrás y también lo encontramos cuando, en febrero del año pasado, Bad Bunny estaba vestido de blanco, al igual que Ricky Martin, para el Super Bowl. Entonces siento que es una tendencia que también va muy de la mano con los latinos, porque usamos mucho ese color. Tal vez no todos los artistas que vimos esa noche llevaban diseños latinoamericanos, pero el blanco fue algo que sí los unificó bastante en la alfombra roja. Diría que fue el color que más predominó.