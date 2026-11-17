Styling
Charlie Rincón: «La ropa tiene que contar una historia»
El reconocido estilista, radicado en Miami, habló en FUCSIA sobre la construcción de una identidad visual, el trabajo que ocurre detrás de los looks de alfombra roja y las claves para elegir el atuendo ideal.
Por: Isabel Rodríguez
Un vestido puede ser una declaración, un traje puede construir un personaje y una aparición pública puede funcionar como el capítulo de una historia que comenzó mucho antes de pisar una alfombra roja. Para Charlie Rincón, estilista y editor de moda venezolano, la ropa tiene esa capacidad narrativa. Su trabajo parte de entender qué quiere comunicar una persona y de encontrar la manera de traducirlo en una imagen.
Radicado en Miami, Rincón estudió Bellas Artes en el Maryland Institute College of Art y comenzó su carrera profesional en 2018 como asistente de las icónicas estilistas Verónica Garrote y Davian Lain. Desde entonces ha desarrollado proyectos editoriales y comerciales para publicaciones como Harper’s Bazaar, Ocean Drive, L’Officiel y Marie Claire, además de colaborar con figuras como Bella Thorne, Camila Coelho, Chanel Iman, Tyson Beckford y Águeda López. En su portafolio también figuran trabajos vinculados a casas de moda como Chanel, Prada, Carolina Herrera, AMI Paris y Ralph Lauren.
Su mirada combina la sensibilidad artística con el conocimiento de la industria y una atención especial a los detalles que construyen una imagen. Después de los Latin Grammy 2026, en FUCSIA conversamos con él sobre las decisiones de vestuario que captan la atención del público, el trabajo colectivo que hay detrás de cada estilismo y esa pregunta que también nos hacemos frente al clóset antes de una ocasión importante: ¿qué me pongo?
FUCSIA: En los Latin Grammy vimos varios looks en tonos blancos y con volúmenes de tul. ¿Crees que esa «coincidencia» nos puede decir algo sobre el momento que atraviesa la moda latinoamericana?
Charlie Rincón: Creo que el blanco está muy en tendencia. Estamos saliendo de ese momento, pero para primavera fue el color protagonista. También va muy de la mano con esta idea de optimismo porque hemos atravesado tiempos de mucha incertidumbre y el blanco es un color que suele asociarse con la espiritualidad y la esperanza. Hay muchas personas que hablan de que 2026 y 2027 serán años de optimismo; incluso podemos mirar hacia atrás y también lo encontramos cuando, en febrero del año pasado, Bad Bunny estaba vestido de blanco, al igual que Ricky Martin, para el Super Bowl. Entonces siento que es una tendencia que también va muy de la mano con los latinos, porque usamos mucho ese color. Tal vez no todos los artistas que vimos esa noche llevaban diseños latinoamericanos, pero el blanco fue algo que sí los unificó bastante en la alfombra roja. Diría que fue el color que más predominó.
En redes sociales se opina mucho sobre los looks de los artistas. En el caso de Karol G, por ejemplo, hubo comentarios bastante divididos sobre su vestido de alfombra roja. ¿Qué crees que desconoce el público sobre el trabajo que hay detrás de esas decisiones?
Para empezar, hay mucha gente en internet que no tiene la preparación para hablar de moda. Hoy, con Instagram y TikTok, todo el mundo piensa que tiene autoridad sobre el tema y no siempre es así. También creo que criticar el trabajo de alguien en redes sociales es una forma muy fea de desacreditarlo.
Karol está trabajando actualmente con Brett Alan Nelson, que es un estilista increíble. Y es muy fácil entrar a internet y decir «esto no me gusta», «se ve fea» o «yo la habría vestido de otra manera», pero hay una razón por la que tú no eres quien la está vistiendo. Hay una persona experta en el tema, con años de preparación, detrás de esa decisión. Seguramente tardaron meses en conseguir ese look. No sé si en este caso fue una pieza hecha a medida, pero cuando se trabaja con un diseño personalizado siempre existe un riesgo para el diseñador y para el estilista. Toma muchísimo tiempo y supone un esfuerzo enorme.
Entonces es un proceso muy tedioso. Hay que pensar en todo lo que puede salir mal y en la cantidad de personas que participan. Me parece muy injusto desacreditar en internet el trabajo de alguien y el esfuerzo que puso un equipo entero para crear esa imagen.
Cuando un artista se prepara para una alfombra roja, ¿qué debe tener en cuenta para crear un look que realmente funcione?
Creo que lo más importante es crear un universo propio, donde haya una narrativa y una propuesta visual cohesiva, donde todo esté unificado por un mismo hilo conductor. Rosalía, por ejemplo, nos dio una clase magistral sobre cómo hacerlo. Llegó a la alfombra roja con un vestido blanco de tul, cuyos bordes deshilachados transmitían la sensación de que la era de LUX estaba llegando a su fin, como si esa etapa visual comenzara a deshacerse. Después, durante el performance, apareció sobre una nube, con los bailarines usando halos, y luego cambió a un diseño de Vivienne Westwood para recibir el premio a Álbum del Año. Todo se sintió muy cohesivo, de principio a fin. Creo que eso es lo más importante que un artista debe tener en cuenta cuando se prepara para una alfombra roja de un evento como los Grammy.
En una ceremonia que celebra la música latina, ¿qué importancia tiene que los artistas apuesten por diseñadores de la región? Muchos decidieron ir vestidos de diseñadores que no son del continente.
Por lo general, es muy común ver artistas latinos vestidos por diseñadores latinos. Pero, personalmente, me parece increíble que ahora también diseñadores internacionales quieran vestir a nuestros artistas. Sí, me habría encantado ver más propuestas de designers como CAMPILLO o Willy Chavarría. También estuvo el caso de Janet Jackson, que no es latinoamericana, pero llevó un diseño de LUAR. Ella no es latina, pero la vistió un diseñador latino. Entonces me encanta ver un poco de ese intercambio: una artista estadounidense lleva el trabajo de un latino y un artista latino lleva el de un diseñador internacional. Me parece increíble porque tenemos más visibilidad y ese reconocimiento en el que ahora también quieren vestirnos.
¿Cuánto tiempo toma construir un estilismo para un evento de esta magnitud? ¿Quiénes participan en el proceso?
Por lo general, todo comienza por entender dónde está ubicado el artista en ese momento, en qué etapa del lanzamiento de su álbum se encuentra, cuánto ha evolucionado visualmente y cuál es su contexto en general. Unos seis o tres meses antes pueden empezar las conversaciones. A veces es una reunión inicial entre el estilista y el artista, o entre el estilista y el representante o el publicista. Ahí ya tenemos varias personas involucradas. Después se desarrolla una idea y empiezan a aparecer opciones de diseñadores. También entran el representante de prensa del diseñador, luego el equipo y el propio diseñador.
Si estamos trabajando en una pieza hecha a medida, entonces comienza todo ese proceso de diseño. Pero no puede ser la única opción, porque pueden pasar muchas cosas: que el vestido no esté listo, que se quede atascado en aduanas, que no le quede al artista o que simplemente no le guste. Siempre hay que tener alternativas. También están los accesorios y la joyería, y cada una de esas opciones implica nuevas relaciones públicas y equipos. Poco a poco se va creando una red de personas. Del lado del estilismo también participan los equipos de cabello y maquillaje, los asistentes y los encargados de transportar las prendas. Hay muchísimas manos involucradas.
¿Cuál ha sido uno de los mayores retos que has tenido que resolver como estilista y cómo lograste superarlo?
Recuerdo una ocasión en la que trabajé con Elena Rose y tuve apenas 48 horas para preparar el look de su performance. Ella ya tenía el vestuario para la alfombra roja, pero necesitábamos conseguir algo para el escenario. Pasé prácticamente un día entero frente al computador enviando correos sin parar para encontrar prendas, accesorios y zapatos. Por suerte, el look fue de Retrofit, una marca con la que siempre he trabajado muy bien. Me enviaron todo de un día para otro. No tuvimos tiempo para hacer el fitting; llegó a tiempo y yo fui a dejarlo a su casa. Al día siguiente la vi en el escenario usándolo. Ni siquiera había hablado mucho con ella y fue ahí cuando supe que se lo había puesto.
Era un conjunto de pantalón y top lleno de brillantes y se veía increíble durante el performance. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta: las luces y cómo se va a ver la ropa en televisión. Si estás trabajando con lentejuelas o canutillos, tienes que pensar cómo van a reaccionar con la iluminación. En esa ocasión no hubo tiempo de hacer pruebas, pero por suerte el resultado funcionó muy bien.
Cuando el artista tiene una idea muy clara de lo que quiere llevar, pero tú tienes otra visión, ¿cómo encuentras el equilibrio entre ambas opiniones?
Creo que hay que tener un poco de balance. Para mí, si el cliente quiere algo, trato de irme por su lado, pero también confío mucho en mi ojo, en mi visión y en mi creatividad. Intento encontrar un punto medio o tener una idea de respaldo. Es como decirle: «Vamos a probar lo que tú quieres, pero también tengo esto otro y me gustaría que lo probáramos para ver qué tal».
Hay veces en las que el artista dice que quiere ponerse algo específico y está bien. En otras ocasiones puedes proponerle una alternativa. Justamente esta semana tuve un shoot en el que había un look de Michael Kors Collection hecho completamente de plumas de avestruz. La persona que estaba trabajando con el talento no estaba muy convencida porque no quería demasiado volumen y prefería mostrar su cuerpo. Le expliqué que era un retrato de primer plano y que realmente no se le iba a ver el cuerpo, sino de la cintura hacia arriba. Se probó el look, empezaron a tomar las fotografías y, cuando vio cómo estaban quedando, entendió la visión. Al final me dijo que no se esperaba que fuera a verse así pero le gustó.
Ahora, para las mujeres que no son artistas sino que en su día a día tienen una fiesta, un matrimonio o un evento importante y no cuentan con un estilista, ¿cuál sería tu primer consejo para elegir qué ponerse?
Lo más importante es conocer el código de vestuario del evento. Un black tie, un atuendo formal y uno de coctel tienen normas diferentes, así que es fundamental saber qué exige la ocasión. Si quieres irte por algo seguro, un vestido negro nunca falla. Puede ser de silueta columna, off the shoulder o de otro corte. La idea es adaptarlo al código de vestuario que necesitas cumplir.
Pero tampoco hay que tenerle miedo a jugar. Puedes probarlo con una mantilla española o usar un arete en lugar de un broche, por ejemplo. Me gusta la idea de jugar con los accesorios y con el «más es más». Lo mejor es empezar con una base e ir construyendo a partir de ahí. Prueba los accesorios, mírate y fíjate en cómo te sientes. Si crees que es demasiado, da un paso atrás; si sientes que le falta algo, añade un elemento. Lo importante es experimentar y encontrar ese equilibrio.
Para terminar, ¿a qué artista sueñas vestir?
Soy una persona muy metida en el mundo editorial y de las publicaciones impresas. Tal vez no tanto para trabajar en un estilismo a largo plazo, pero sí para una ocasión especial. Soy un gran fan de Lady Gaga. Sería una oportunidad increíble que, al trabajar en una publicación, me dijeran que ella sería la portada y me preguntaran si me gustaría vestirla. Me moriría de emoción. Incluso hacer una editorial con ella sería increíble.