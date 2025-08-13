Moda
H&M y Vogue: los looks más memorables de la fiesta que puso el broche de oro a Colombiamoda
Una noche donde la moda, la música y el talento colombiano se unieron para despedir Colombiamoda con estilo, bajo el sello inconfundible de las dos marcas.
En la recta final de Colombiamoda 2025, Medellín volvió a demostrar por qué es el epicentro creativo de América Latina. H&M y Vogue sellaron la semana más importante de la moda colombiana con una fiesta exclusiva en Mala Audio Bar, donde la moda y la música se encontraron en un mismo escenario.
Más de 200 invitados —entre celebridades, diseñadores, creativos e influencers— desplegaron un derroche de estilo que convirtió la noche en un desfile no oficial, con looks que mezclaban vanguardia, identidad local y guiños a las tendencias globales.
El ambiente vibraba al ritmo de la música de Agudelo888, Magna y Silvana de Par Hadas, tres talentos emergentes que aportaron su sello sonoro a la velada. Mientras las luces y los beats creaban una atmósfera electrizante, los asistentes lucían desde conjuntos minimalistas de cortes impecables hasta propuestas arriesgadas con texturas metalizadas, transparencias y acentos de color inesperados. Cada look parecía contar una historia: la de una Medellín que mezcla tradición y modernidad, apostando siempre por la creatividad sin límites.
La colaboración entre las dos marcas fue clave para amplificar la relevancia del evento. La reconocida publicación aportó su sello de sofisticación, mientras la marca sueca reafirmó su compromiso de conectar moda, música y cultura en experiencias que trascienden las pasarelas. “Medellín es hoy un semillero de talento con una voz única y proyección global”, señaló Macu Alfaro, Sales Manager MX CO EC de H&M, destacando la importancia de crear alianzas con socios de prestigio que compartan su misión de democratizar la moda.
La fiesta funcionó como un escaparate de moda en vivo: un lugar donde los invitados no solo asistieron para ver, sino para ser vistos, aportando su toque personal a una noche que combinó glamour y autenticidad. La fotografía espontánea captó detalles de accesorios, siluetas y combinaciones que podrían fácilmente inspirar editoriales.
H&M reafirmó su compromiso con la democratización de la moda y el apoyo a escenas culturales locales, mientras la revista confirmó su interés en narrar lo que está ocurriendo en ciudades que marcan tendencia.
La fiesta no solo puso el broche de oro a Colombiamoda, sino que dejó una huella visual y emocional: la certeza de que los grandes looks no solo viven en la pasarela, sino también en la energía vibrante de quienes celebran la moda como un lenguaje universal.