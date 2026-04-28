Moda
Bogotá Fashion Week 2026: así será la edición que convoca 145 marcas y 28 pasarelas
Del 12 al 14 de mayo de 2026, en el Ágora Bogotá se reunirán diseñadores y compradores para proyectar el talento colombiano hacia nuevos mercados.
Con el paso de los años, Bogotá se ha ido consolidando como una ciudad que crea, impulsa y exporta moda, gracias en parte a plataformas como el Bogotá Fashion Week (BFW). La ciudad de 8 millones de habitantes, 1958 barrios y 2600 metros sobre el nivel del mar es también, cada vez más, una capital que se consolidad como un centro creativo y comercial de la moda en Latinoamérica. La moda es una industria en expansión, la cual no se limita a las prendas de vestir, sino a un sector que agrupa la joyería, el calzado, la bisutería y la marroquinería. En la actualidad hay cerca de 32.000 empresas vinculadas a este sector, con empleos directos que rondan los 210.000.
La agenda del BFW 2026 incluye conversaciones con más de 60 panelistas, con lo que serán 3 días para que el diseño, los negocios y la cultura se entrelacen para fortalecer la industria de la moda e impulsar su internacionalización. Cabe destacar que el 97% de las marcas participantes de la edición 2026 del BFW son micro y pequeñas empresas, con representaciones de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle, Santander, Boyacá, Cesar, Bolívar, Nariño y Risaralda, demostrando que se trata de una apuesta por la diversidad regional de todo el país. En el caso de Bogotá, 12 localidades y Cota hacen parte del BFW, prueba de cómo la moda conecta barrios y comunidades en la ciudad.
El Bogotá Fashion Week está organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y en su novena edición en Ágora Bogotá contará con experiencias inmersivas bajo la idea de que “Bogotá es primero ciudad. Luego, moda”. Para seguir impulsando la economía del país y de la ciudad, la rueda de negocios wholesale convoca a 80 compradores de 25 países, en un escenario que proyecta tener más de 800 reuniones potenciales. ¿Quiénes harán parte? Desde boutiques, concept stores, showrooms, representantes comerciales, online fashion retailers y grandes cuentas internacionales. Con ello, las pasarelas serán apenas una excusa para visibilizar las empresas detrás de lo que se observa.
“Estamos en la cadena de internacionalización, salimos del BFW y vamos a Madrid en la próxima pasarela y vamos a seguir a través del año para terminar en París”, asegura Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB. Y es que las pasarelas serán momentos de alta visibilidad con nombres como el de Kika Vargas, encargada de la apertura, y una de las diseñadoras colombianas con mayor presencia a nivel global con más de 30 retailers de lujo en el mundo. Vargas ha sido una gran embajadora de la moda colombiana y su marca apoya a más de 100 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
Para el cierre, otra mujer, Francesca Miranda, será la protagonista con una pasarela marcada por una estética moderna y artística. Entre otros aspectos destacados, el BFW contará con una tienda multimarca abierta al público, que incluye styling sessions, y experiencias de personalización para que la audiencia pueda tener mayor participación. Temas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, el biodiseño y las artesanías harán parte de conversaciones que buscan poner sobre la mesa temas que ayudan a comprender las nuevas formas de la moda y las oportunidades que se tejen en el futuro inmediato.
En esencia, esta edición del BFW será la oportunidad para que se unan el desarrollo empresarial y la mentalidad creativa de quienes hacen parte de esta industria. Con experiencias inmersivas, instalaciones, performances, activaciones y colaboraciones entre arte, moda y tecnología, el Bogotá Fashion Week sigue siendo un espacio imperdible para que Bogotá siga construyendo una narrativa de transformación y proyección global que ayuda a que la economía circule, pero también la memoria cultural.