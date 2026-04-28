Bogotá Fashion Week 2026: así será la edición que convoca 145 marcas y 28 pasarelas

Con el paso de los años, Bogotá se ha ido consolidando como una ciudad que crea, impulsa y exporta moda, gracias en parte a plataformas como el Bogotá Fashion Week (BFW). La ciudad de 8 millones de habitantes, 1958 barrios y 2600 metros sobre el nivel del mar es también, cada vez más, una capital que se consolidad como un centro creativo y comercial de la moda en Latinoamérica. La moda es una industria en expansión, la cual no se limita a las prendas de vestir, sino a un sector que agrupa la joyería, el calzado, la bisutería y la marroquinería. En la actualidad hay cerca de 32.000 empresas vinculadas a este sector, con empleos directos que rondan los 210.000.