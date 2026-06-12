Moda
Padova convierte la memoria, el misticismo y la artesanía colombiana en el corazón de su High Summer 2026
Con Mompox como escenario y una historia real convertida en símbolo, Presagio explora el poder de los relatos que trascienden generaciones a través de piezas cargadas de emoción, tradición y lujo artesanal.
Padova continúa consolidando un universo creativo donde la moda se convierte en vehículo de memoria, emoción y relato. Para su colección High Summer 2026, la firma colombiana presenta Presagio, una propuesta que explora el poder de las historias que sobreviven al tiempo hasta transformarse en símbolos cargados de significado.
La campaña fue desarrollada en Mompox, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre calles coloniales detenidas en el tiempo, balcones antiguos y el ritmo sereno del río Magdalena, la marca construye una narrativa visual donde la tradición, el misticismo y la realidad se entrelazan de manera natural.
Bajo el concepto “Donde los relatos se convierten en símbolo”, la colección nace de un episodio profundamente personal para Catalina Leyva, fundadora, quien fue mordida por un escorpión la noche de su boda. Lo que pudo quedarse como una anécdota íntima se transforma aquí en un elemento central de inspiración: El Escorpión, un símbolo que representa aquellas historias que, al repetirse y transmitirse de generación en generación, adquieren una dimensión casi legendaria.
Presagio reafirma uno de los pilares fundamentales de la identidad de Padova: la artesanía colombiana. La colección rinde homenaje a las mujeres que preservan oficios tradicionales desde talleres y hogares a lo largo del país, convirtiendo el trabajo manual en una herencia viva. Bordadoras, tejedoras y artesanas participan en la creación de piezas que celebran la riqueza cultural colombiana y la permanencia de los saberes ancestrales.
En esta temporada, la rafia natural se convierte en uno de los materiales protagonistas. Tras un extenso proceso de experimentación, la firma desarrolla una serie de piezas elaboradas en crochet que exploran nuevas posibilidades de textura, estructura y movimiento. Trabajadas completamente a mano junto a talleres de mujeres artesanas en Cali, estas creaciones reinterpretan técnicas tradicionales desde una mirada contemporánea.
Boleros, faldas, cinturones y accesorios adquieren volumen y fluidez a través del tejido artesanal, mientras siluetas frescas y veraniegas dialogan con acabados profundamente manuales. Entre las piezas más destacadas aparece la falda Macondo, confeccionada en crochet de rafia natural y elaborada durante seis días de tejido manual, convirtiéndose en un símbolo de dedicación, tiempo y legado artesanal.
La colección también marca el lanzamiento de una nueva categoría dentro de la marca con el cinturón Realismo Mágico, una pieza tejida a mano que conecta artesanía, territorio e identidad colombiana desde una visión sofisticada y actual.
Con Presagio, se propone una reflexión sobre las historias que heredamos y las tradiciones que continúan definiendo nuestra identidad. A través de materiales nobles, técnicas ancestrales y una estética profundamente conectada con Colombia, la firma convierte el lujo en una experiencia emocional, donde cada pieza guarda un relato destinado a permanecer en el tiempo.