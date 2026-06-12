Padova convierte la memoria, el misticismo y la artesanía colombiana en el corazón de su High Summer 2026

Bajo el concepto “Donde los relatos se convierten en símbolo”, la colección nace de un episodio profundamente personal para Catalina Leyva, fundadora, quien fue mordida por un escorpión la noche de su boda. Lo que pudo quedarse como una anécdota íntima se transforma aquí en un elemento central de inspiración: El Escorpión, un símbolo que representa aquellas historias que, al repetirse y transmitirse de generación en generación, adquieren una dimensión casi legendaria.