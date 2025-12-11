La guía definitiva: cinco experiencias que hacen única una visita a SeaWorld

La segunda razón para visitar este lugar está en su extraordinaria colección de montañas rusas, un repertorio tan potente que ha llevado a Orlando a ser reconocida como la capital internacional de la adrenalina. Aquí, cada atracción tiene un carácter propio y una narrativa que va más allá del vértigo. Está el poderío depredador de Mako, la montaña rusa más alta, rápida y larga de la ciudad, que recrea la velocidad y la agilidad de uno de los depredadores más fascinantes del océano. También está Pipeline: The Surf Coaster, la primera montaña rusa de surf del mundo, que permite sentir el movimiento del mar gracias a un sistema único que da libertad al cuerpo en cada giro, caída y lanzamiento. Para las familias, Penguin Trek se ha convertido en una favorita: una aventura en motos de nieve que atraviesa cuevas heladas y culmina en un encuentro real con pingüinos antárticos. La emoción continúa con Ice Breaker, que presenta cuatro lanzamientos consecutivos —hacia adelante y hacia atrás— y la caída más pronunciada de Florida, y con Infinity Falls, que combina la fuerza del agua, rápidos impredecibles y la caída acuática más alta del planeta en una experiencia salvaje y refrescante.