Turismo
Relajación, música y experiencias sensoriales: así es el ‘todo incluido’ en el Caribe
El nuevo W Punta Cana, Adult All-Inclusive de Marriott, marca un hito en la hotelería de lujo contemporánea: un espacio donde el diseño, la música y la gastronomía redefinen el concepto de vacaciones en República Dominicana.
El sonido del mar se mezcla con los beats de un DJ internacional, las luces del atardecer se reflejan en una piscina infinita y una copa de ron artesanal descansa sobre la barra. Así se siente estar en el W Punta Cana, Adult All-Inclusive, el primer resort todo incluido de la marca W Hotels en el mundo, que abrió oficialmente sus puertas este año bajo la bandera de Marriott Bonvoy.
Ubicado en una de las zonas más exclusivas de República Dominicana, este nuevo destino eleva la experiencia del todo incluido a una nueva categoría, apostando por un lujo creativo, moderno y profundamente sensorial. Aquí, cada detalle (desde la arquitectura hasta la gastronomía) está diseñado para invitar al huésped a reconectarse con su curiosidad, su placer y su libertad, redefiniendo una era del lujo tropical.
Para celebrar su apertura, el resort fue escenario de W Presents, la plataforma global de música en vivo de W Hotels, con un lineup encabezado por Rodriguez Jr. y Sinego, quienes marcaron el ritmo de un fin de semana inaugural vibrante. Este evento no solo reflejó la identidad musical y cultural de la marca, sino que también dio inicio a una nueva etapa para la hospitalidad de lujo en el Caribe.
Con una estética inspirada en la energía de la isla, el resort combina materiales naturales, arte local y la estética audaz que caracteriza a W Hotels. Sus 349 habitaciones y suites se abren a vistas espectaculares del océano, con terrazas privadas, bañeras al aire libre y una paleta de colores que evoca el mar y la arena tropical.
Diseño, sabores y experiencias inmersivas
El lugar redefine el concepto “todo incluido” con una curaduría de experiencias que trasciende la idea tradicional del descanso. Los huéspedes pueden participar en clases de cocina y coctelería, aprender sobre la cultura local a través de catas de ron y chocolate, o disfrutar de sesiones de wellness y mixología sensorial diseñadas para activar los sentidos.
La oferta gastronómica está liderada por 12 restaurantes, bares y salones que celebran el arte culinario en todas sus formas. Cada espacio propone una experiencia diferente: desde lo multicultural y asiático hasta lo dominicano y caribeño, todo converge en un mismo lugar.
Trade Market, un concepto único en la isla, reinventa la idea del mercado gastronómico con estaciones en vivo y propuestas inspiradas en la comida callejera global, elaboradas con ingredientes frescos y locales. Scena, por su parte, ofrece una reinterpretación elegante de la cocina dominicana y caribeña contemporánea, mientras que Noodle Bar invita a explorar los sabores panasiáticos en un ambiente de luz tenue.
El espíritu dinámico del hotel también se refleja en Sensazioni, un bar-teatro versátil donde el entretenimiento y la gastronomía se mezclan de manera natural. El programa de coctelería es otra de las joyas del resort: una oda a la creatividad líquida. En Taproom, una versión contemporánea de la clásica microcervecería, se pueden disfrutar cervezas artesanales y cocteles experimentales.
Taman Beach Club funciona como el centro social del resort, un punto de encuentro entre la energía del WET Deck y la serenidad de la playa, donde los atardeceres se acompañan de un menú costero con espíritu mediterráneo. En el Living Room Bar, los cocteles artesanales se inspiran en ingredientes locales, y para quienes buscan exclusividad, 33 1/3 Speakeasy ofrece un refugio íntimo donde la música de vinilos y la mixología espontánea crean momentos memorables.
Además, el resort cuenta con un AWAY Spa, un espacio de bienestar con tratamientos inspirados en la naturaleza tropical y un circuito de relajación frente al mar, ideal para quienes buscan equilibrio entre descanso y energía.
El futuro del lujo está en el Caribe
Con la apertura del W Punta Cana, Marriott International busca ser líder en el segmento de lujo en América Latina y el Caribe. Actualmente, el grupo cuenta con más de 500 propiedades en la región y prevé duplicar su portafolio de marcas de lujo en los próximos años, con una visión centrada en experiencias de alto diseño y conexión cultural.
“W Punta Cana no es solo un resort: es una invitación a vivir el lujo desde la autenticidad”, expresó el equipo de Marriott. “Queremos que cada huésped sienta que forma parte de una comunidad creativa, donde el arte, la música y la gastronomía se entrelazan para contar una historia”.
Con su propuesta “Adult All-Inclusive”, el hotel se convierte en el punto de encuentro entre la sofisticación urbana y el espíritu caribeño, marcando un antes y un después en la forma de entender el descanso contemporáneo. Aquí el lujo no solo se observa: se vive, se escucha y se celebra.