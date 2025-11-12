Relajación, música y experiencias sensoriales: así es el ‘todo incluido’ en el Caribe

El sonido del mar se mezcla con los beats de un DJ internacional, las luces del atardecer se reflejan en una piscina infinita y una copa de ron artesanal descansa sobre la barra. Así se siente estar en el W Punta Cana, Adult All-Inclusive, el primer resort todo incluido de la marca W Hotels en el mundo, que abrió oficialmente sus puertas este año bajo la bandera de Marriott Bonvoy.