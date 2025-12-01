La magia que siempre llama: así se sienten Magic Kingdom y Animal Kingdom en cada visita

Magic Kingdom, para mí, es el epicentro de esa nostalgia luminosa que solo Disney despierta. Apenas cruzo sus puertas, siento cómo la música, los colores y el imponente Castillo de Cenicienta me envuelven en una historia que ya conozco, pero que siempre se siente nueva. Y aunque he recorrido sus avenidas una y otra vez, atracciones como Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion o el clásico viaje por el espacio en Space Mountain me devuelven, sin falta, la capacidad de sorprenderme. Hay algo profundamente reconfortante en volver a subir a esos mundos que ya forman parte de mi memoria.