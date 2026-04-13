Viajes
Panamá despega hacia una nueva era de conexión, turismo y oportunidades
Con una red de 88 destinos en 32 países, Copa Airlines estima alcanzar hasta 420 vuelos diarios a través de su Hub de las Américas.
Panamá ha consolidado un lugar estratégico como punto de encuentro entre el norte y el sur del continente. Su posición geográfica, sumada a una infraestructura aérea robusta, ha permitido que el país evolucione hacia un hub natural donde se mueven los negocios, el turismo y la movilidad global, redefiniendo su papel dentro del ecosistema regional.
Es en este contexto donde Copa Airlines presentó sus proyecciones para 2026, apostando por una expansión que responde a la creciente demanda de conectividad. La aerolínea prevé operar una red de 88 destinos en 32 países, alcanzando cerca de 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, fortaleciendo así su capacidad de articular el tránsito de pasajeros en todo el continente. Para su presidente ejecutivo, Pedro Heilbron, este crecimiento se sostiene en tres pilares: una red sólida, una flota moderna y el desarrollo constante del talento humano.
La ampliación de rutas en los últimos meses —con destinos que van desde ciudades en Estados Unidos hasta enclaves turísticos en el Caribe y Sudamérica— refleja una estrategia que no solo busca volumen, sino diversificación. A esto se suma una proyección de flota que alcanzaría 121 aeronaves para 2026, junto con nuevas negociaciones con Boeing, lo que permitirá aumentar frecuencias, optimizar operaciones y ampliar la oferta de asientos en los próximos años.
“Para acompañar el crecimiento que estamos proyectando, seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión. En un entorno donde la competencia por la conectividad es cada vez mayor, mantener esa capacidad es fundamental para Panamá. Ese enfoque es el que nos permite no solo crecer como Aerolínea, sino también generar empleo, atraer más visitantes y ampliar nuestra contribución a la economía del país de manera sostenida”, afirmó Heilbron.
Pero el crecimiento no se limita a la infraestructura. La aerolínea estima la generación de cerca de 400 nuevos empleos directos, además de más de mil contrataciones en distintas áreas operativas y administrativas. Este impulso se complementa con sus academias de formación, que proyectan graduar a más de 500 profesionales, consolidando un modelo que articula expansión empresarial con desarrollo de talento local y oportunidades de movilidad social.
En paralelo, iniciativas como el programa Panamá Stopover refuerzan el vínculo entre conectividad y experiencia. Con la meta de alcanzar 250 mil visitantes en 2026 y la ampliación de la estadía permitida hasta 15 días sin costo adicional, la estrategia busca transformar las escalas en estancias significativas. En ese contexto, destinos como David, Chiriquí, continúan ganando relevancia.
Así, más que transportar pasajeros, la operación se convierte en un motor que activa el turismo, dinamiza economías locales y presenta el viaje como una experiencia integral en constante evolución.