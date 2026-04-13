Panamá despega hacia una nueva era de conexión, turismo y oportunidades

“Para acompañar el crecimiento que estamos proyectando, seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión. En un entorno donde la competencia por la conectividad es cada vez mayor, mantener esa capacidad es fundamental para Panamá. Ese enfoque es el que nos permite no solo crecer como Aerolínea, sino también generar empleo, atraer más visitantes y ampliar nuestra contribución a la economía del país de manera sostenida”, afirmó Heilbron.