Amar con estilo: cuando San Valentín se mira a través de unas gafas

Este 2026, San Valentín se aleja de los clichés evidentes para instalarse en un terreno mucho más honesto: el de la autenticidad. Ya no se trata solo de flores o gestos grandilocuentes, sino de detalles con intención, de elecciones que hablan de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. En ese nuevo lenguaje del amor, los accesorios dejan de ser un complemento y se convierten en una extensión de la personalidad. Las gafas, en particular, se ven como uno de los regalos más relevantes de la temporada: versátiles, expresivas y capaces de acompañar tanto un plan romántico como una salida espontánea con amigas.