-“Backstory”: el film detrás de Behind Every Original

Levi’s vuelve a mirar la cultura desde un ángulo inesperado. Con Behind Every Original, su nueva campaña global estrenada durante el Super Bowl, la marca propone un gesto tan simple como poderoso: dar la espalda. A través del film Backstory, dirigido por Kim Gehrig, las historias no se cuentan desde el rostro ni desde la fama, sino desde ese punto de vista icónico que define al denim Levi’s desde hace más de 150 años: la silueta, la costura arqueada y el Red Tab como señales inmediatas de identidad.