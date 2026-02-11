Estilo de Vida
“Backstory”: el film detrás de Behind Every Original
Estrenado durante el Super Bowl, el film Backstory transforma la mirada tradicional al destacar desde la parte de atrás las historias de íconos culturales y personas comunes que han moldeado la cultura.
Levi’s vuelve a mirar la cultura desde un ángulo inesperado. Con Behind Every Original, su nueva campaña global estrenada durante el Super Bowl, la marca propone un gesto tan simple como poderoso: dar la espalda. A través del film Backstory, dirigido por Kim Gehrig, las historias no se cuentan desde el rostro ni desde la fama, sino desde ese punto de vista icónico que define al denim Levi’s desde hace más de 150 años: la silueta, la costura arqueada y el Red Tab como señales inmediatas de identidad.
Filmar a las personas de espaldas no es un recurso estético gratuito, es una forma de devolverle protagonismo al cuerpo en movimiento y a la experiencia vivida. Íconos globales como Doechii, ROSÉ, Shai Gilgeous-Alexander o Questlove conviven con figuras cotidianas —vaqueros, obreros, jóvenes reales— en una narrativa que diluye jerarquías y celebra lo auténtico. Cada escena es una coreografía de vida: caminar, bailar, avanzar. Todo acompañado por la energía contagiosa de Get Up Offa That Thing de James Brown, que convierte al denim en un himno para quienes empujan el cambio.
Lejos de una nostalgia vacía, Backstory dialoga con momentos culturales que ha habitado de forma genuina, desde referencias icónicas de los años 80 hasta reinterpretaciones contemporáneas. El film no busca explicar qué es ser un original, sino mostrarlo en acción, dejando espacio para que cada historia —famosa o anónima— se lea en clave personal. Así, el denim se convierte en un testigo silencioso de generaciones que han usado estos jeans no solo como prenda, sino como uniforme para cuestionar, crear y avanzar.
“Behind Every Original” presenta al elenco de estrellas tras el Super Bowl en videos cortos y clips dinámicos de seis segundos que destacan a cada ícono, desplazando la atención hacia el movimiento y la autoexpresión de cada Original, más que a su fama.
La campaña salió al aire en redes sociales, medios digitales, tiendas y espacios públicos, como parte de una historia global más amplia que irá revelando más historias de los Originales a lo largo del año, con productos icónicos de la marca como eje central.