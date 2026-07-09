Estilo de Vida
La vajilla se convierte en la nueva protagonista de la experiencia gastronómica
Diseño, materiales y colores transforman la manera en que percibimos la comida, una tendencia que hoy inspira tanto a restaurantes como a los hogares.
Durante años, la gastronomía estuvo dominada por el sabor. Sin embargo, la evolución de la cocina contemporánea ha demostrado que la experiencia comienza mucho antes de probar un plato. La iluminación, la disposición de la mesa, la textura de los materiales y, especialmente, la vajilla, se han convertido en elementos capaces de influir en la percepción de los alimentos y en la forma en que vivimos cada comida.
No es casualidad que chefs, diseñadores y expertos en hospitalidad hablen cada vez más de table styling. La mesa dejó de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en una extensión del concepto culinario. Colores, formas y acabados dialogan con los ingredientes para construir una experiencia donde el diseño también alimenta la vista y despierta expectativas antes del primer bocado.
Esta visión inspira las nuevas colecciones Iris y Zafir de Vajillas Corona, desarrolladas para hoteles, restaurantes y cafés que buscan que la presentación haga parte del relato gastronómico. Elaboradas en porcelana de alta resistencia, ambas propuestas combinan funcionalidad con una estética pensada para resaltar los colores, volúmenes y texturas de cada preparación.
Aunque fueron concebidas para el sector profesional, las dos colecciones reflejan una tendencia que también ha llegado al hogar: transformar comidas cotidianas en momentos más especiales a través del montaje de la mesa. Desde un brunch de fin de semana hasta una cena con amigos, la elección de la vajilla se ha convertido en un detalle capaz de cambiar por completo la percepción de una receta.
Cada colección responde a una personalidad distinta. Iris apuesta por una apariencia clara y luminosa que aporta frescura y permite que los ingredientes sean los protagonistas, mientras que Zafir, con su profundo tono azul, crea contrastes más marcados y ofrece una puesta en escena de mayor impacto visual, especialmente para platos de inspiración contemporánea.
Esta búsqueda por integrar diseño y gastronomía no es nueva. En los últimos años, restaurantes con estrellas Michelin y espacios de cocina de autor han trabajado de la mano con ceramistas y diseñadores para crear vajillas exclusivas que dialogan con cada menú. Más que un soporte, el plato se convierte en una pieza que aporta identidad y fortalece el concepto del restaurante.
Las nuevas propuestas de Vajillas Corona responden precisamente a esa evolución. Además de ofrecer distintos formatos, como bowls y platos hondos tipo coupé, fueron diseñadas para soportar el ritmo de uso de hoteles y restaurantes sin sacrificar estética ni durabilidad, dos características que hoy resultan igual de importantes dentro del sector gastronómico.
En un momento en el que la experiencia pesa tanto como el sabor, la mesa adquiere un nuevo protagonismo. La elección de una vajilla ya no responde únicamente a criterios prácticos sino que también comunica una intención, refuerza una identidad y demuestra que, en gastronomía, cada detalle cuenta.