La vajilla se convierte en la nueva protagonista de la experiencia gastronómica

Durante años, la gastronomía estuvo dominada por el sabor. Sin embargo, la evolución de la cocina contemporánea ha demostrado que la experiencia comienza mucho antes de probar un plato. La iluminación, la disposición de la mesa, la textura de los materiales y, especialmente, la vajilla, se han convertido en elementos capaces de influir en la percepción de los alimentos y en la forma en que vivimos cada comida.