Estilo de Vida
Hospedarse y vivir el Mundial: la nueva experiencia que Airbnb preparó para la FIFA 2026
La plataforma ofrecerá estancias especiales con entradas incluidas para partidos de la Copa Mundial en distintas ciudades sede del torneo.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete estadios llenos, partidos históricos y una movilización masiva de aficionados alrededor del mundo. También está transformando la manera en que las personas planean vivir el torneo. Y en medio de esa conversación, Airbnb acaba de anunciar una iniciativa que busca acercar aún más a los viajeros a la experiencia mundialista: alojamientos seleccionados en las 16 ciudades anfitrionas incluirán boletos gratuitos para algunos partidos del campeonato.
La propuesta permitirá que ciertos huéspedes no solo reserven un lugar para hospedarse, sino también la posibilidad de asistir a encuentros oficiales de la Copa Mundial como parte de su estancia. Desde la fase de grupos hasta la gran final, algunos anuncios disponibles en la plataforma incorporarán entradas incluidas para cada huésped registrado dentro de la reservación. Los boletos aparecerán identificados con un ícono de balón de fútbol dentro del anuncio y estarán disponibles en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Miami, Seattle y Vancouver, entre otras sedes oficiales del torneo.
Con un precio promedio de 385 dólares por noche, estos alojamientos comenzarán a habilitarse progresivamente durante junio y julio de 2026, dependiendo de la fase del campeonato. La fase de grupos abrirá reservas a partir del 10 de junio, mientras que los octavos de final estarán disponibles desde el 18 de junio. Más adelante llegarán los paquetes para cuartos de final, semifinales y la final del torneo, que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey.
“Los anfitriones en Airbnb no solo ofrecen un lugar para hospedarse, sino una forma más auténtica de descubrir un destino”, explicó Dave Stephenson, de Airbnb. Según la compañía, esta iniciativa permitirá que más aficionados sigan a sus selecciones a lo largo del torneo y vivan el campeonato desde una experiencia mucho más cercana y personalizada.
La plataforma confirmó además que entregará más de 1300 boletos gratuitos entre anfitriones y huéspedes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Algunos serán otorgados como sorpresa a viajeros que ya tengan reservas activas durante la fase de grupos y otros estarán incluidos directamente en determinadas estancias seleccionadas.
Para muchos anfitriones, el proyecto también representa una manera distinta de compartir su pasión por el fútbol. Federico Zimmerman, anfitrión en Dallas, aseguró que el deporte ha sido parte de su vida desde la infancia y que poder recibir huéspedes para llevarlos a un partido mundialista es algo que jamás imaginó cuando comenzó a hospedar en Airbnb.
La iniciativa llega en un momento donde los grandes eventos deportivos se han convertido también en motores de turismo experiencial. Los viajeros ya no solo buscan estar cerca del estadio; quieren sentir que forman parte del ambiente, de la cultura local y de la energía colectiva que generan torneos de esta magnitud.