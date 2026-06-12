Hospedarse y vivir el Mundial: la nueva experiencia que Airbnb preparó para la FIFA 2026

La propuesta permitirá que ciertos huéspedes no solo reserven un lugar para hospedarse, sino también la posibilidad de asistir a encuentros oficiales de la Copa Mundial como parte de su estancia. Desde la fase de grupos hasta la gran final, algunos anuncios disponibles en la plataforma incorporarán entradas incluidas para cada huésped registrado dentro de la reservación. Los boletos aparecerán identificados con un ícono de balón de fútbol dentro del anuncio y estarán disponibles en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Miami, Seattle y Vancouver, entre otras sedes oficiales del torneo.