Música
¿Una canción puede inspirar tu próximo viaje? La música que mueve a los viajeros colombianos
El 88 % de los colombianos ha sentido curiosidad por visitar un destino tras ver un video musical.
Aunque no lo creas, un video musical puede despertar el deseo de conocer una ciudad. Para nosotros es más claro que un concierto pueda ser la excusa perfecta para cruzar fronteras, pero no tan claro que una canción pueda despertar la curiosidad por descubrir el lugar que la inspiró.
La música tiene la capacidad de evocar imágenes, emociones y deseos de viajar. En Colombia, esta conexión parece tener bastante fuerza, pues el 88 % de personas encuestadas por Booking.com han sentido interés por visitar un destino después de verlo en un video.
El dato hace parte de una investigación que la compañía realizó sobre cultura pop y viajes, en la que se examinó cómo distintas expresiones del entretenimiento influyen en las motivaciones y las decisiones de los viajeros. Según el estudio, el 24 % de los colombianos ya ha visitado un lugar que descubrió a través de un video musical, mientras que el 51 % quisiera conocerlo y el 13 % ha buscado más información sobre ese destino.
De los videos musicales a los conciertos: la música como motivo para viajar
La influencia de la música tampoco se queda en las imágenes. El 82 % de los encuestados reconoce que tiene un papel en su inspiración para viajar y el 66 % considera que asistir a un concierto puede justificar un viaje internacional.
Entre las experiencias musicales que más motivan a hacer las maletas, los conciertos ocupan el primer lugar, con un 40 %. Les siguen las giras musicales, con el 20 %, y los festivales, con el 19 %. Así, una presentación en vivo puede ser el punto de partida para organizar una escapada, descubrir una ciudad y conocer otros lugares alrededor del evento.
Los géneros musicales también marcan preferencias. El pop encabeza la lista de los que más motivan a los colombianos a viajar, con el 37 %. El rock ocupa el segundo lugar, con el 14 %, mientras que el reggaetón y el K-pop comparten el tercero, con un 11 % cada uno. La salsa y la música latina alcanzan el 10 %.
El viaje no termina cuando se apagan las luces
Asistir a un concierto puede ser el motivo principal para elegir un destino, pero los viajeros también quieren aprovechar el recorrido. El 96 % de los colombianos consultados considera importante conocer el lugar que visitan cuando viajan para asistir a un concierto o festival.
La música, además, ofrece una manera de acercarse a la identidad cultural de cada destino. El 21 % de los encuestados busca música local durante sus viajes, una práctica que les permite descubrir artistas y sonidos propios de las ciudades y regiones que visitan.
Los resultados muestran cómo una experiencia musical puede abrir la puerta a otras formas de conocer un lugar. Desde reconocer una calle que apareció en un videoclip hasta descubrir artistas locales después de un festival, la música puede acompañar el viaje mucho antes de empacar la maleta y seguir presente cuando termina.
Sobre la investigación: el estudio fue realizado para Booking.com y contó con la participación de 1.000 personas mayores de 18 años en Colombia. Todas habían realizado al menos un viaje de ocio fuera de su ciudad de residencia en los 12 meses anteriores y manifestaron interés en la cultura pop.