El dato hace parte de una investigación que la compañía realizó sobre cultura pop y viajes, en la que se examinó cómo distintas expresiones del entretenimiento influyen en las motivaciones y las decisiones de los viajeros. Según el estudio, el 24 % de los colombianos ya ha visitado un lugar que descubrió a través de un video musical, mientras que el 51 % quisiera conocerlo y el 13 % ha buscado más información sobre ese destino.