En esa transformación del turismo, plataformas como Airbnb también participan al facilitar el acceso a alojamientos en destinos que comienzan a ganar protagonismo. A través de su comunidad de anfitriones, la plataforma busca acercar a los viajeros a nuevas regiones y experiencias locales, mientras contribuye a dinamizar las economías de los lugares que los reciben. Una escapada entre montañas, una ciudad para descubrir a través de su arquitectura, una mesa llena de sabores regionales o un paisaje que cambia por completo la rutina pueden ser razones suficientes para elegir una nueva ruta. Colombia todavía guarda muchos lugares por conocer, y algunos de ellos están más cerca de lo que imaginamos.