Turismo
Los siete destinos que están conquistando a los viajeros en Colombia
De los paisajes andinos a las ciudades de tradición cultural, estos destinos están despertando el interés de quienes prefieren explorar otros rincones del país y encontrar nuevas formas de viajar.
En Colombia, los viajes que nacen de la curiosidad por conocer un lugar poco común están ganando terreno frente a esos destinos a los que todos desean ir. Mientras Cartagena, Medellín y Santa Marta siguen ocupando un lugar habitual en los planes turísticos, otras ciudades y municipios empiezan a llamar la atención de quienes buscan cambiar de paisaje, descubrir nuevas tradiciones o escaparse durante unos días sin alejarse demasiado de casa.
Según datos de Airbnb correspondientes a 2024 y 2025, siete destinos colombianos han aumentado las búsquedas de los viajeros. La selección incluye lugares como Cúcuta, La Mesa, Neiva, Popayán, Sogamoso, Valledupar y Villavicencio. El interés tiene un rasgo particular, donde Bogotá es el principal punto de origen de los visitantes para seis de estos siete lugares, una señal del atractivo que están adquiriendo las escapadas nacionales y los viajes de proximidad.
La tendencia también habla de una manera distinta de recorrer Colombia. Los viajeros buscan combinar naturaleza, gastronomía, historia y experiencias culturales, a menudo en grupos pequeños o en familia. Y mientras estos destinos reciben más visitantes, sus comunidades encuentran nuevas oportunidades para dinamizar la economía local.
Siete destinos colombianos para salir de la ruta habitual
La Mesa, Cundinamarca
A pocas horas de Bogotá, La Mesa ofrece una alternativa para quienes necesitan cambiar el frío capitalino por un clima templado y unos días entre la vegetación. Sus fincas y entornos naturales la convierten en una opción para descansar, practicar ecoturismo y organizar escapadas de fin de semana. También es el destino de esta selección con una de las mayores proporciones de viajeros nacionales: más del 90 % de sus visitantes son colombianos.
Sogamoso, Boyacá
La historia ancestral muisca encuentra en Sogamoso uno de sus escenarios más representativos. Rodeada de valles, lagunas y paisajes andinos, la ciudad permite acercarse al legado de los pueblos indígenas que habitaron esta región. Su atractivo también está relacionado con el turismo de proximidad: más del 90 % de sus visitantes son viajeros nacionales y los millennials representan más de la mitad de sus huéspedes.
Neiva, Huila
La capital huilense reúne tradición folclórica, gastronomía regional y paisajes naturales. Su ubicación a orillas del río Magdalena la convierte, además, en un punto de partida para visitar el Desierto de la Tatacoa, uno de los escenarios naturales más reconocibles del país. Es una alternativa para quienes quieren combinar recorridos culturales con experiencias de naturaleza.
Popayán, Cauca
Conocida como la Ciudad Blanca, Popayán conserva un patrimonio arquitectónico colonial que invita a recorrer sus calles y conocer su historia. Su tradición gastronómica también forma parte de la experiencia, con preparaciones que reflejan la riqueza cultural del Cauca. La ciudad atrae principalmente a visitantes nacionales, que representan más del 80 % de sus visitantes.
Villavicencio, Meta
La puerta de entrada a los Llanos Orientales da acceso a una región donde el paisaje, la música, la gastronomía y las tradiciones llaneras tienen un protagonismo especial. Su área de influencia turística también comprende el piedemonte del Meta y los municipios cercanos. Más del 80 % de sus visitantes son colombianos y la Generación Z representa más del 30 % de sus viajeros.
Valledupar, Cesar
La capital del vallenato tiene una identidad musical que atraviesa buena parte de su vida cultural. Su influencia turística se extiende a La Guajira y a la costa Caribe, lo que permite ampliar el recorrido por el norte del país. La ciudad también registra una presencia importante de viajeros jóvenes: la Generación Z representa más del 30 % de sus visitantes, según datos de Airbnb.
Cúcuta, Norte de Santander
En la frontera con Venezuela, Cúcuta combina dinamismo comercial, espacios verdes y una identidad cultural ligada al nororiente colombiano. Sus parques y su arbolado malecón forman parte de los recorridos urbanos, mientras que su ubicación le otorga un carácter particular en el mapa turístico nacional. A diferencia de los otros destinos de la selección, Bogotá ocupa el segundo lugar entre las ciudades de origen de sus visitantes.
El crecimiento de estos destinos tiene implicaciones que trascienden las preferencias de los viajeros. Cuando una persona elige pasar unos días en una ciudad intermedia o en un municipio cercano, también activa una cadena de actividades que involucra alojamientos, restaurantes, comercios y servicios locales. De acuerdo con cifras de Airbnb, la actividad de anfitriones y huéspedes en su plataforma generó un impacto económico estimado en más de $10,6 billones en Colombia durante 2024.
El perfil de quienes visitan estos lugares también revela una inclinación hacia el turismo doméstico. La Mesa y Sogamoso superan el 90 % de viajeros nacionales; Villavicencio, Neiva y Popayán registran más del 80 %, mientras que Valledupar supera el 70 % y Cúcuta, el 50 %. Los millennials y la Generación Z concentran buena parte de las visitas, lo que sugiere un interés de los viajeros jóvenes por descubrir destinos diferentes y recorrer el país desde otras perspectivas.
En esa transformación del turismo, plataformas como Airbnb también participan al facilitar el acceso a alojamientos en destinos que comienzan a ganar protagonismo. A través de su comunidad de anfitriones, la plataforma busca acercar a los viajeros a nuevas regiones y experiencias locales, mientras contribuye a dinamizar las economías de los lugares que los reciben. Una escapada entre montañas, una ciudad para descubrir a través de su arquitectura, una mesa llena de sabores regionales o un paisaje que cambia por completo la rutina pueden ser razones suficientes para elegir una nueva ruta. Colombia todavía guarda muchos lugares por conocer, y algunos de ellos están más cerca de lo que imaginamos.