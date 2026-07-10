Gastronomía
Leonor Espinosa presenta una nueva forma de recorrer su universo culinario
El restaurante Leo evoluciona su propuesta gastronómica con una experiencia que ofrece nuevas formas de acercarse a la cocina de la chef colombiana sin perder la esencia que la ha convertido en un referente internacional.
Durante años, los menús de degustación se consolidaron como el formato predilecto de la alta cocina. No pretenden ser solo una comida; representan un recorrido diseñado por el chef, en el que cada plato responde a una narrativa cuidadosamente construida y en el que el comensal se entrega por completo a la visión culinaria del restaurante.
Sin embargo, esa idea comienza a transformarse. Cada vez más restaurantes de autor alrededor del mundo están incorporando formatos más flexibles que permiten a los visitantes descubrir su propuesta sin recorrer necesariamente un menú completo. La intención no es renunciar a la creatividad ni a la investigación detrás de cada plato, sino ofrecer nuevas maneras de acercarse a una cocina que durante años estuvo asociada a experiencias largas y altamente estructuradas.
En ese contexto, Leo, el restaurante dirigido por la chef Leonor Espinosa, anunció la incorporación de un menú a la carta como una nueva propuesta que convivirá con su reconocido menú degustación. La iniciativa busca ofrecer mayor libertad a los comensales para construir su propia experiencia gastronómica sin alterar la esencia que ha convertido al restaurante en uno de los referentes de la cocina latinoamericana.
Reconocida internacionalmente por su trabajo de investigación sobre la biodiversidad colombiana y por integrar ingredientes provenientes de distintos territorios del país, Espinosa ha construido una propuesta donde la cocina funciona como un vehículo para contar historias sobre cultura, tradición y sostenibilidad. Esa visión se mantiene intacta en esta nueva etapa, aunque ahora podrá descubrirse desde recorridos más cortos y personalizados.
La nueva carta reúne algunas de las preparaciones más representativas del universo creativo de Leo junto a nuevas creaciones desarrolladas bajo la misma filosofía. Entre ellas aparecen, por ejemplo, tomates acompañados de pesto de sacha inchi y crema de queso paipa, atún con emulsión de hormigas culonas, raviolis rellenos de marañón con mantequilla de hierbas de páramo, arroz de cangrejo y platos emblemáticos como carimañolas (de conejo) o el pulpo con corozo.
Cada receta continúa reflejando el trabajo que el restaurante desarrolla desde hace años junto a comunidades y productores locales de diferentes ecosistemas colombianos, promoviendo prácticas sostenibles y regenerativas que buscan proteger la biodiversidad y fortalecer las economías regionales.
La experiencia se complementa con la propuesta líquida liderada por la sommelier Laura Hernández Espinosa, quien ha desarrollado una selección de vinos, cocteles de autor y una línea propia de espumantes —con y sin alcohol— concebidos para dialogar con los sabores de cada preparación.
El anuncio también refleja un cambio que atraviesa la alta gastronomía internacional. Restaurantes reconocidos por sus menús de degustación han comenzado a explorar formatos más abiertos para atraer nuevos públicos, ofrecer visitas más espontáneas y permitir que quienes regresan puedan disfrutar únicamente algunos platos emblemáticos.
Con esta nueva propuesta, Leo reafirma que la innovación no siempre implica transformar una cocina, sino también repensar la manera en que las personas se relacionan con ella. La llegada del menú a la carta abre una puerta distinta para descubrir una de las propuestas gastronómicas más influyentes de Colombia, manteniendo intactos la investigación, la identidad y el vínculo con el territorio que han definido el trabajo de Leonor Espinosa.