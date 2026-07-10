Leonor Espinosa presenta una nueva forma de recorrer su universo culinario

Con esta nueva propuesta, Leo reafirma que la innovación no siempre implica transformar una cocina, sino también repensar la manera en que las personas se relacionan con ella. La llegada del menú a la carta abre una puerta distinta para descubrir una de las propuestas gastronómicas más influyentes de Colombia, manteniendo intactos la investigación, la identidad y el vínculo con el territorio que han definido el trabajo de Leonor Espinosa.