Bogotá recibe un nuevo lugar para los amantes de la gastronomía francesa

El restaurante, que ya había logrado posicionamiento en Medellín, da el salto a la capital con una apuesta que combina gastronomía francesa moderna, ambiente cuidado y experiencia sensorial. La apertura en Bogotá, Chapinero, representó una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos y una expectativa de atender más de 300.000 comensales únicos en su primer año, con proyecciones de ventas superiores a los 3.000 millones de COP.