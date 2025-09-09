Ritwal Mesa & Mística: gastronomía que trasciende el paladar

En palabras de Camilo Cuartas, CEO de Grupo Místico, el secreto radica en una mezcla única: “El entorno natural, nuestra ubicación que nos convierte en fábrica de atardeceres, un menú de cocina fusión y un equipo humano comprometido con el servicio”. Esa suma de factores ha convertido a Ritwal Mesa & Mística en mucho más que un restaurante. Es una forma de entender la vida, un concepto que apuesta por experiencias memorables y un recordatorio de que el verdadero lujo está en el equilibrio entre los sentidos, la naturaleza y el bienestar.