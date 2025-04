Michelle López: propósito, belleza y revolución emocional

Detrás de esta mente brillante está We Live the Love, un movimiento que no nació como marca, sino como una forma de vivir. Amor propio, bienestar y propósito son su punto de partida. Y desde ahí, Michelle ha sabido crear algo tan coherente como poderoso: marcas que no solo venden, sino que dejan huella. Marcas que no gritan, pero impactan.