MoonSwatch aterriza en Medellín: relojería, tecnología y un guiño al espacio en la muñeca.

Pero el MoonSwatch no se queda en lo técnico. Cada uno de sus modelos rinde tributo a un cuerpo celeste, desde el Sol hasta Urano, llevando en la esfera no solo colores vibrantes, sino también detalles que homenajean la exploración galáctica: grabados de misiones, logotipos de ambas marcas y esa escala taquimétrica heredada del Speedmaster original, que no está ahí solo por estética, sino como un recordatorio de que este reloj nació para medir el tiempo en condiciones extremas.