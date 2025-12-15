Guía de regalos
¿Sin ideas para regalar esta Navidad? Aquí empieza la respuesta
Propuestas fáciles de acertar, pensadas para todos los estilos y presupuestos.
Encontrar el regalo ideal en Navidad puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando se trata de personas con edades, gustos y estilos de vida tan distintos. Sin embargo, hay algo que conviene recordar: sorprender no siempre implica dar mil vueltas. A veces, la clave está en observar, en pensar qué la identifica, qué disfruta en su rutina y qué detalle puede conectar genuinamente con ella.
Porque no todas buscan lo mismo. Hay quienes apuestan por la elegancia atemporal, otras que viven pendientes de las últimas tendencias, algunas que encuentran equilibrio en el movimiento y el deporte, y también quienes ven su casa como un refugio personal. Pensando en esa diversidad, reunimos una selección pensada para distintos perfiles y rangos de precio: desde piezas sofisticadas para las amantes del lujo discreto, hasta opciones actuales para las más trend-driven, alternativas prácticas para las activas y detalles bien escogidos para quienes priorizan la calidad sobre la cantidad.
Para la más sofisticada
Quienes apuestan por una elegancia silenciosa suelen inclinarse por piezas especiales, de líneas limpias y con carácter propio. En ese universo encaja a la perfección este anillo con diamante talla Trillion Fancy: su forma triangular, precisa y contemporánea, potencia el brillo de la piedra y le da una presencia distintiva sin caer en lo excesivo. Es una joya pensada de Juan Felipe Ramírez para mujeres que valoran el diseño, los detalles bien hechos y los accesorios que elevan cualquier look, convirtiéndose en un acierto seguro dentro de una guía de regalos bien curada.
Para la que se cuida (y se toma el skincare en serio)
Hay quienes entienden la belleza como un ritual diario y saben que una buena piel empieza con constancia y fórmulas efectivas. Para ellas, estas ampollas anti edad de día y noche Lisse de Payot son un acierto absoluto: un tratamiento intensivo de 10 días que combina ácido hialurónico por la mañana para rellenar, hidratar y devolver luminosidad, y retinol puro por la noche para mejorar la textura y potenciar el brillo natural del rostro.
Precio: 339,990
Para la creativa que expresa quién es (también a través de su pelo)
Este estilizador 6 en 1, edición limitada Barbie™ x LummiAir, es mucho más que una herramienta de belleza: es una invitación a jugar, crear y celebrar la autenticidad. Diseñado para transformar la rutina capilar con resultados de salón en minutos, reúne seis cabezales intercambiables que permiten alisar, ondular, dar volumen, moldear y secar sin maltratar el cabello. Su tecnología de aire iónico reduce el frizz, potencia el brillo y cuida la fibra capilar gracias al control inteligente de temperatura y velocidad. Todo, envuelto en un diseño rosa que rinde homenaje al mensaje más poderoso de Barbie hoy: lo mejor que puedes ser, es ser tú misma.
Precio: $1.049.900
Para la que elige con conciencia (y no negocia el diseño)
La llegada de VEJA al país abre un nuevo capítulo para las amantes del estilo responsable, y su primera sandalia, ETNA, es prueba de ello. Un diseño que equilibra comodidad, funcionalidad y una mirada ambiental clara, gracias al uso de materiales de origen biológico y reciclado, caucho amazónico y cuero con trazabilidad certificada. Su suela gruesa y adherente, junto a correas ajustables de acabado premium, la convierten en una pieza versátil. Disponible desde el 3 de diciembre en Malva.
Precio: 640.000