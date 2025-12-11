La marca de Rihanna aterriza en Colombia

Pero la belleza, para Rihanna, no empieza ni termina en el maquillaje. Por eso, junto a la línea de color, aterriza Fenty Skin, una colección creada para simplificar rutinas sin renunciar a resultados visibles. Diseñados para funcionar en todo tipo de piel, los productos de Fenty Skin son multitarea y están impulsados por ingredientes de alto estándar. Destacan el Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer con SPF 30 mineral, perfecto para proteger e hidratar mientras unifica el tono; el Fat Water Pore-Refining Toner + Serum, uno de los favoritos globales por su capacidad para suavizar y refinar la textura; el Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser, un básico diario; y el viral Butta Drop Body Cream, reconocida por dejar la piel brillante, nutrida y con un acabado impecable.