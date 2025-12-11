Belleza
La marca de Rihanna aterriza en Colombia
Un nuevo capítulo de belleza aterriza en el país, marcando la llegada oficial de Fenty.
Fenty Beauty y Fenty Skin llegan oficialmente a Colombia, marcando uno de los lanzamientos más esperados por la comunidad de belleza en los últimos años. A partir del 12 de diciembre de 2025, los productos de Rihanna estarán disponibles en el país.
El impacto de Fenty en la industria no es casualidad: en 2017, Rihanna irrumpió en el mercado con una propuesta que cambió las reglas del juego. Su visión se centró en crear una marca que reconociera y celebrara la diversidad real de tonos de piel, apostando por una gama amplia, precisa y desarrollada para funcionar en cualquier tipo de piel.
Tres años después, con el lanzamiento de Fenty Skin, la artista amplió su mensaje a una rutina de cuidado vegana, limpia y responsable con el planeta, reafirmando su filosofía de “Belleza Para Todos”.
Con una reputación basada en fórmulas innovadoras, texturas ultraligeras y tonos impecablemente calibrados, Fenty Beauty ha cambiado la forma de maquillarse a nivel global. Ahora, los consumidores colombianos podrán conocer de primera mano algunos de sus íconos más deseados: desde la base Soft’lit Naturally Luminous Longwear Foundation, conocida por su luminosidad natural y larga duración, hasta los Match Stix Contour Skinstick, uno de los productos estrella para esculpir el rostro con precisión.
“Creé Fenty Beauty porque quería una marca de belleza que incluyera a todas las personas, en todas partes. Hacer que Fenty Beauty y Fenty Skin sean accesibles alrededor del mundo es muy importante para mí. Estoy muy emocionada de seguir expandiéndonos por Latinoamérica.”- Rihanna.
También llegan joyas como Diamond Bomb All-Over Diamond Veil, que ofrece un brillo multidimensional; Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder, ideal para controlar el brillo sin agregar peso; y Gloss Bomb Stix High-Shimmer Gloss Stix, que redefine el efecto glossy con un acabado impactante.
Pero la belleza, para Rihanna, no empieza ni termina en el maquillaje. Por eso, junto a la línea de color, aterriza Fenty Skin, una colección creada para simplificar rutinas sin renunciar a resultados visibles. Diseñados para funcionar en todo tipo de piel, los productos de Fenty Skin son multitarea y están impulsados por ingredientes de alto estándar. Destacan el Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer con SPF 30 mineral, perfecto para proteger e hidratar mientras unifica el tono; el Fat Water Pore-Refining Toner + Serum, uno de los favoritos globales por su capacidad para suavizar y refinar la textura; el Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser, un básico diario; y el viral Butta Drop Body Cream, reconocida por dejar la piel brillante, nutrida y con un acabado impecable.
En conjunto, esta llegada representa mucho más que nuevos productos en los anaqueles. Fenty introduce en Colombia una conversación contemporánea sobre belleza, una que invita a celebrar la autenticidad, abrazar la diversidad y construir rutinas que se adapten a cada necesidad.
La revolución de belleza creada por Rihanna aterriza en el país, con el debut oficial de Fenty Beauty y Fenty Skin este 12 de diciembre de 2025. Las líneas estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en los canales online de Falabella y Faces.