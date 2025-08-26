The Orchid: la novela que descifra el lenguaje secreto de la resiliencia femenina

El paso de Aquino y Orengo por Colombia no es solo la promoción de un libro, sino la apertura de un diálogo. En cada presentación, los autores buscan que sus lectoras y lectores se reconozcan en esas historias y se apropien de herramientas que trascienden la ficción. Así, The Orchid se convierte en un viaje compartido: una travesía literaria que alienta a las diosas modernas a descubrir que el secreto que buscan no está afuera, sino en lo más profundo de ellas mismas.