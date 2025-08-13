Una comedia con mucha intuición femenina: así se siente “El novicio rebelde”

Paola Rey interpreta a María Marta, una mujer fuerte, sin pelos en la lengua y con una intuición que va más allá de lo evidente. “Siento que muchas mujeres se van a identificar con María Marta. Es echada para adelante, no le importa lo que digan, y tiene una fuerza interior muy, muy importante”, comenta la actriz. En medio de la mentira piadosa que sostiene Rogelio, ella es una de las pocas que logra ver más allá de su fachada. “Yo creo que ella ve su corazón. Por eso, aunque haya cosas que no cuadran al principio, ella está viendo su interior, lo que realmente es ese ser bonito por dentro. Y claro, cuando se entere de la verdad, va a ser un golpe fuerte”.