Gastronomía
Tampa, donde la alta cocina brilla: cinco estrellas Michelin para saborear la ciudad
Historia, cultura y lujo, esta ciudad se afirma como un destino gastronómico imperdible.
Tampa Bay se ha convertido en un punto de encuentro donde convergen tradiciones, creatividad y una escena culinaria en constante evolución. La ciudad vibra con influencias diversas que se sienten en cada plato, y aquellos que llegan en busca de experiencias memorables encuentran en sus cinco restaurantes con una estrella Michelin —seleccionados por la prestigiosa Guía— una puerta de entrada a propuestas gastronómicas audaces, técnicas refinadas y sabores que revelan la identidad del destino.
Este reconocimiento ha fortalecido el prestigio de Tampa Bay dentro y fuera de Florida. Como destaca Santiago C. Corrada, President & CEO de Visit Tampa Bay, la oferta culinaria local no solo eleva la reputación de la ciudad, sino que también enriquece cualquier itinerario marcado por el arte, la cultura y el lujo. Para viajeros y locales, recorrer estos restaurantes es descubrir una faceta distintiva de Tampa: una ciudad que apuesta por la excelencia y que celebra el poder de un buen plato para transformar cualquier viaje.
Ebbe
Tipo de cocina: Contemporánea
El restaurante del chef Ebbe Vollmer, ubicado en el centro de la ciudad, cuenta con un menú único de degustación en el que resaltan elementos escandinavos como el sello de cada plato, este recorrido es un homenaje al origen sueco del chef. Se destacan platos como el roulade de remolacha, acompañado de una salsa de mantequilla y cereza negra, así como el pescado rodaballo servido sobre espárragos blancos fermentados en beurre monté, espinacas salteadas y un toque de caviar.
Kōsen
Tipo de cocina: Japonesa
El omakase, una experiencia gastronómica japonesa donde el comensal se deja sorprender y no elige el menú, es la especialidad del chef Andrew Huang, quien ejecuta con destreza y precisión una experiencia imperdible para los visitantes. El pescado besugo, marinado en soya con trufa negra, ofrece un equilibrio perfecto de sabores; mientras que el kamasu o barracuda japonesa en tempura, acompañada de berenjenas dulces asadas resulta una propuesta ingeniosa y bien lograda.
Koya
Tipo de cocina: Japonesa y contemporánea
En este espacio, los comensales vivirán una experiencia gastronómica innovadora a través de un menú de degustación contemporáneo que brinda una interpretación única de la cocina japonesa. Los sabores del mar son los protagonistas: ingredientes como el atún aleta azul y el uni, proveniente del erizo de mar, llegan cada semana del Mercado Toyosu en Tokio. Los platos fusionan lo mejor de Oriente y Occidente, con preparaciones como el wagyu A5 acompañado de alcaparras fritas y parmesano.
Lilac
Tipo de cocina: Contemporánea y mediterránea
El chef John Fraser creó un menú de precio fijo con marcadas influencias mediterráneas. Entre los platos principales se destacan el salmón Ora King, la chuleta de cordero de Colorado y un lenguado Dover excepcional, bañado en mantequilla de avellana y acompañado de verduras frescas. La experiencia se complementa con una amplia carta de vinos y cócteles de autor.
Rocca
Tipo de cocina: Italiana y contemporánea
Combinando su experiencia en Nueva York con su formación italiana para crear una propuesta culinaria sobresaliente, el chef Bryce Bonsack incluye en su carta una selección de pastas hechas a mano, como el spaghetti al limone con carne de cangrejo azul, limón, láminas de ajo y calabacín. El cierre perfecto llega con el postre: una crema de albahaca cubierta con manzana fresca y una capa crujiente de streusel.