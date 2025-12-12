Tampa, donde la alta cocina brilla: cinco estrellas Michelin para saborear la ciudad

Este reconocimiento ha fortalecido el prestigio de Tampa Bay dentro y fuera de Florida. Como destaca Santiago C. Corrada, President & CEO de Visit Tampa Bay, la oferta culinaria local no solo eleva la reputación de la ciudad, sino que también enriquece cualquier itinerario marcado por el arte, la cultura y el lujo. Para viajeros y locales, recorrer estos restaurantes es descubrir una faceta distintiva de Tampa: una ciudad que apuesta por la excelencia y que celebra el poder de un buen plato para transformar cualquier viaje.