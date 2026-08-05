Cuando la cocina se convierte en un puente entre culturas

El chef destaca que ese desarrollo ha sido posible junto a su esposa y socia, Daniela Hoyos Llach, empresaria colombiana con quien ha construido el proyecto desde sus inicios. “Cada premio, cada logro, es también de ella”, afirma. Antes de dedicarse profesionalmente a la cocina, Tangredi estudió arquitectura y urbanismo, una formación que, asegura, continúa influyendo en su manera de crear. Entender los procesos como sistemas, pensar a largo plazo y construir estructuras sostenibles son principios que trasladó del diseño urbano a la gastronomía.