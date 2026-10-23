Cómo organizar una cena con amigas en casa sin pasar toda la noche en la cocina

Este paso parece obvio, pero suele quedar relegado hasta que ya tienes las manos ocupadas. Deja la mesa lista unas horas antes, con platos, cubiertos, servilletas, vasos y todo lo que vayas a necesitar. Para darle un toque especial no necesitas comprar una vajilla nueva. Usa una base neutra, servilletas de tela si tienes, unas flores frescas en un jarrón pequeño y velas para crear una iluminación cálida. Si quieres una mesa más girly, puedes jugar con tonos rosados, detalles dorados o flores en colores suaves, sin que todo tenga que combinar perfectamente.