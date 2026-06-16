Fucsia
Anitta y H&M Studio: una alianza que trasciende el escenario
Con un diseño personalizado de H&M Studio, la artista brasileña llevó el sello de la moda contemporánea a una de las presentaciones más comentadas de la temporada en Los Ángeles.
Hay presentaciones que se recuerdan por la música y otras que quedan grabadas por la imagen que construyen. La aparición de Anitta el pasado 12 de junio en Los Ángeles logró ambas cosas: convirtió el escenario en una declaración de identidad, energía y moda contemporánea. Para esa noche, H&M Studio creó un look personalizado pensado no solo para vestir a una artista, sino para amplificar todo lo que ella representa hoy en la cultura pop global.
La propuesta partió de una idea clara: diseñar algo que fuera inequívocamente Anitta. Y eso se tradujo en una silueta de impacto, con referencias deportivas, actitud performática y una dosis precisa de dramatismo escénico. La capa con capucha que abrió la presentación evocaba la entrada de un boxeador al ring, mientras el total look blanco —con top ajustado, mangas semitransparentes, pantalones tipo chaps oversize y detalles utilitarios— construía una estética poderosa, urbana y profundamente actual. Las cadenas y aplicaciones de pedrería añadieron movimiento y luz, convirtiendo cada gesto en parte del espectáculo.
Pero más allá del styling, lo interesante de esta colaboración es lo que simboliza. Anitta no llegó al escenario únicamente como una estrella del pop; llegó como una representante de Brasil frente a una audiencia global. En ese contexto, la moda dejó de ser accesorio para convertirse en narrativa. “Representar a mi país mientras el mundo entero está mirando es algo que me llena de orgullo”, dijo la artista. Y esa frase resume el verdadero alcance del momento: una celebración de origen, presencia y autenticidad.
Desde H&M Studio, la intención también fue clara. La diseñadora Kathrin Deutsch explicó que querían capturar en el look “valentía, libertad y autenticidad”. Son tres palabras que hoy definen no solo a Anitta, sino a una generación de artistas que entienden el vestuario como una extensión de su voz creativa.
En tiempos donde la moda y la música dialogan más que nunca, este tipo de apariciones confirman algo importante: los grandes escenarios ya no solo presentan canciones, también construyen imaginarios culturales. Y en Los Ángeles, por una noche, Anitta y H&M Studio demostraron que un look bien pensado puede convertirse en parte central del espectáculo.