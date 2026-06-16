Anitta y H&M Studio: una alianza que trasciende el escenario

Pero más allá del styling, lo interesante de esta colaboración es lo que simboliza. Anitta no llegó al escenario únicamente como una estrella del pop; llegó como una representante de Brasil frente a una audiencia global. En ese contexto, la moda dejó de ser accesorio para convertirse en narrativa. “Representar a mi país mientras el mundo entero está mirando es algo que me llena de orgullo”, dijo la artista. Y esa frase resume el verdadero alcance del momento: una celebración de origen, presencia y autenticidad.