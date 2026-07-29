Así avanza Colombiamoda 2026: creatividad, negocios y diseño con identidad

En el desarrollo de su edición número 37, Colombiamoda 2026 ya dejó claro que su alcance trasciende el calendario de desfiles. Durante esta semana, Medellín se ha convertido en el punto de encuentro de diseñadores, compradores, empresarios y creativos de distintos países, en una programación que reúne más de 600 marcas, 143 eventos distribuidos en 46 locaciones y una expectativa de más de 70.000 asistentes, entre ellos 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 son internacionales.