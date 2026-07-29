Moda
Así avanza Colombiamoda 2026: creatividad, negocios y diseño con identidad
Con pasarelas y espacios de conocimiento, Colombiamoda sigue consolidando a Medellín y al país como uno de los principales escenarios del Sistema Moda en América Latina.
En el desarrollo de su edición número 37, Colombiamoda 2026 ya dejó claro que su alcance trasciende el calendario de desfiles. Durante esta semana, Medellín se ha convertido en el punto de encuentro de diseñadores, compradores, empresarios y creativos de distintos países, en una programación que reúne más de 600 marcas, 143 eventos distribuidos en 46 locaciones y una expectativa de más de 70.000 asistentes, entre ellos 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 son internacionales.
Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, la feria ha puesto el foco en aquello que hoy diferencia a las marcas colombianas: una identidad construida desde el diseño, la creatividad, la innovación y el conocimiento del consumidor. Más que seguir tendencias globales, la apuesta ha sido demostrar que el verdadero lujo está en ofrecer propuestas auténticas capaces de conectar con mercados internacionales.
“Colombiamoda hoy es una marca global. Es una plataforma que trasciende la industria de la moda para convertirse en una expresión de la marca país que queremos proyectar al mundo: una Colombia con identidad, creatividad, diseño y un talento capaz de competir en cualquier escenario internacional”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
Las colecciones presentadas durante los primeros días de la feria evidenciaron una narrativa común: la moda como herramienta para contar historias.
Desde La Subienda, de Toscano, que reinterpretó la sastrería de verano inspirándose en el reflejo de la luna sobre el río y en la tradición textil colombiana, hasta La Aurora, de ALADO, que convirtió residuos de la industria cafetera y técnicas artesanales en una propuesta que rindió homenaje al paisaje rural colombiano, las pasarelas encontraron en el territorio una fuente constante de inspiración.
Esa misma conversación continuó en las Pasarelas Non Stop, donde la diseñadora peruana Annaiss Yucra presentó una colección que exploró la identidad desde la experiencia migratoria, mientras Cemadier utilizó la ilustración y la producción responsable para demostrar que la moda también puede convertirse en una forma de narrar historias.
El espacio dedicado a Diseño + Talento UPB volvió a confirmar el protagonismo de las nuevas generaciones, con propuestas desarrolladas por estudiantes y egresados que abordaron la sostenibilidad, la innovación y la identidad cultural desde nuevas perspectivas.
En paralelo, marcas consolidadas como Studio F, Racketball, Wild & Pacific junto a la Alcaldía de Medellín, y la esperada colaboración entre Arkitect y Jorge Duque, demostraron cómo el diseño de autor, la funcionalidad y la innovación continúan ampliando las posibilidades del Sistema Moda colombiano. La jornada cerró con Morat x GEF, una colección que llevó al escenario el diálogo entre música y moda para conectar con las nuevas generaciones.
Aunque las pasarelas concentran buena parte de la atención, Colombiamoda también continúa fortaleciendo su papel como escenario de negocios y conocimiento.
La muestra comercial reúne categorías que van desde jeanswear, moda casual y deportiva hasta trajes de baño, íntimo, descanso, calzado, marroquinería, accesorios y moda control, reafirmando el liderazgo de Colombia en sectores especializados como la industria de las fajas. Además, espacios como Mercado de Moda Selection y Colombiamoda Signature impulsan el diseño de autor y las propuestas con identidad para compradores nacionales e internacionales.
A esto se suma el Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo, que durante la semana reúne 45 espacios entre conferencias y Green Talks con la participación de 126 expertos nacionales e internacionales, quienes analizan temas como sostenibilidad, comportamiento del consumidor, internacionalización e innovación.
Uno de los encuentros más relevantes fue la conversación “Uniqueness is the New Luxury”, protagonizada por Sebastián Díez y Nathalie Constanty, consultora de Le Bon Marché – LVMH Group, donde se abordó cómo el lujo contemporáneo ha dejado de definirse únicamente por la exclusividad para construirse desde la autenticidad, la identidad cultural y la capacidad de las marcas para generar conexiones con sus consumidores.
El recorrido de conocimiento también incluyó el tradicional Foro de Tendencias, considerado el corazón creativo de Colombiamoda, donde se presentaron las cuatro estéticas que orientarán las próximas temporadas: Prototipo, Preservar, Tensión y Linger, además de una Biblioteca de Materiales con desarrollos enfocados en innovación textil y nuevas aplicaciones para la industria.
A medida que avanza la programación, Colombiamoda 2026 confirma que su impacto ya no se limita a ser una vitrina para las colecciones de temporada. La feria se consolida como un espacio donde convergen creatividad, negocios, conocimiento y cultura para fortalecer la competitividad del Sistema Moda colombiano y proyectar al país como un referente internacional.
Más allá de las tendencias que desfilaron sobre la pasarela, esta edición ha demostrado que la mayor fortaleza de la moda colombiana continúa siendo aquello que no puede replicarse: su capacidad para transformar la identidad, los oficios y las historias del territorio en propuestas con alcance global.