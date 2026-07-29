Moda
MORAT X GEF ¡Expresar quién eres, sin importar la hora ni el plan!
¡Amaneció y suena la alarma! Te levantas, abres la llave de la ducha, eliges el look del día, preparas café y fríes un par de huevos. Tomas las llaves, sales de casa, llegas a la oficina, subes al ascensor, suenan los teclados, recibes llamadas, te conectas a reuniones y, al final de la tarde, quizás, termines en una fiesta. Esta minihistoria de viernes resulta familiar para muchos y también es la inspiración de AM:PM, la nueva colaboración de Morat x Gef.
La moda y la música vuelven a regalarnos un match potente. Gef, la marca que sabe que un look siempre será el mejor cuando de fondo se escucha una buena canción, decidió apostarle a una nueva colaboración y unir nuevamente estos dos universos en una colección. Gef ya lo ha hecho antes, junto a J Balvin y Maluma se inspiraron, diseñaron y soñaron al ritmo de los amigos, el color y el verano.
Esta vez, Gef invitó a Morat a crear una colección con una idea muy clara: vestirse para ir a la oficina ya no es como antes. Porque en esta colaboración, el streetwear y el tailoring conviven en el clóset y hacen parte de los looks para reuniones, videollamadas o un plan que aparece por sorpresa cuando el reloj marca las seis.
De eso se trata AM:PM; de prendas que acompañan el ritmo de un día que empieza con una taza de café y puede terminarse cantando a todo pulmón en una fiesta. Morat x Gef apuesta por la versatilidad: blazers, camisas y pantalones renuevan sus siluetas para convivir con bermudas, hoodies, camisetas, overshirts, vestidos, strapless, jeans, faldas, bandanas, corbatas, gorras y medias.
Cada pieza ofrece múltiples posibilidades de uso para elevar los básicos de todos los días, con una exploración de materiales y texturas como el algodón, el denim, el velvet y el neopreno. Los integrantes de Morat ya han vivido muchas primeras veces: lanzar un álbum, estrenar una canción, salir de gira, presentarse ante miles de personas o subir al escenario para recibir un premio. Pero AM:PM les regaló una experiencia completamente nueva, porque hasta ahora su relación con la moda había sido muy cercana a través de editoriales, sesiones de fotos y alfombras rojas.
Sin embargo, esta es la primera vez que se involucran de principio a fin en la creación de una colección: en el diseño de las prendas, la conceptualización de la campaña e, incluso, en el diseño y la creación del sonido que acompañará la pasarela durante Colombiamoda 2026.
Sin duda, esta primera vez les ha permitido vivir el poder de la moda y la música cuando se unen, porque el resultado no es solo una colección: es una experiencia que se ve, se escucha y se vive desde la mañana hasta la noche. Lo mejor de todo es que, fiel a “Ya es mañana”, una de las canciones de Morat que mejor define el espíritu de esta colección, AM:PM invita a vivir y vestir cada día como si fuera el último, porque cada prenda es una nueva oportunidad para expresar quién eres, sin importar la hora ni el plan.