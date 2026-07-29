MORAT X GEF ¡Expresar quién eres, sin importar la hora ni el plan!

Sin duda, esta primera vez les ha permitido vivir el poder de la moda y la música cuando se unen, porque el resultado no es solo una colección: es una experiencia que se ve, se escucha y se vive desde la mañana hasta la noche. Lo mejor de todo es que, fiel a “Ya es mañana”, una de las canciones de Morat que mejor define el espíritu de esta colección, AM:PM invita a vivir y vestir cada día como si fuera el último, porque cada prenda es una nueva oportunidad para expresar quién eres, sin importar la hora ni el plan.