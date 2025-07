Con su más reciente colección de Alta Joyería, titulada 'Reach for the Stars’, Chanel vuelve a mirar al cielo para inspirarse. No es la primera vez que lo hace: en 2021, con la colección 'No. 5′, la maison celebró el centenario de su icónico perfume con piezas que evocaban constelaciones, esferas y estelas estelares. Esta nueva propuesta rinde homenaje a los símbolos más icónicos de Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, y a su eterna visión de libertad y elegancia.