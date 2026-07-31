El Caribe como escenario para celebrar el estilo de vida y el lujo experiencial

Aunque hay viajes que se olvidan al regresar a casa, existen otros que permanecen en la memoria por todo aquello que nos hicieron sentir. No solo por el destino, sino por las conversaciones, los momentos compartidos y las experiencias que terminan convirtiéndose en historias para contar. Bajo esa premisa, Cancún fue el escenario de un encuentro que, gracias a PANDORA, reunió a invitados de México, Colombia y Brasil para celebrar el verano desde una mirada que iba más allá de la moda: una invitación a vivir con intención, conectar con otros y transformar cada instante en un recuerdo.