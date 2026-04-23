Piezas que celebran la esencia de mamá

De esta manera, la marca refleja en esta colección las tendencias actuales inclinadas hacia piezas que se integran de forma natural al día a día, funcionando como una extensión de la personalidad. Desde charms tipográficos cargados de significado hasta anillos y brazaletes que permiten una integración absoluta al estilo personal de quien los porta, la joyería aquí se transforma en una declaración de principios, una forma de llevar la historia personal grabada en materiales de alta calidad.