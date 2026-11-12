Moda
¿Quién dijo que los tenis tenían que combinar? VEJA y Two Lost Kids hacen sus propias reglas
La colaboración lleva el modelo Panenka a un terreno donde el color y las asimetrías tienen permiso de sobra para llamar la atención.
Aunque nos enseñaron que los zapatos debían combinar con el bolso, que los colores de los cordones tenían que ponerse de acuerdo y que, antes de salir de casa, nos convenía revisar si todo estaba en orden, Thalita y Gabriela Zukerman parecen tener otra opinión y encontraron al aliado ideal para reflejarlo. Las hermanas brasileñas detrás de Two Lost Kids llegaron a VEJA con ganas de jugar y encontraron en el modelo Panenka el lienzo perfecto para hacerlo. El resultado es una colaboración que le da permiso al color para salirse de la línea y a los tenis para tener más de una personalidad.
La alianza marca la primera colaboración global de VEJA con este proyecto creativo que las hermanas han desarrollado alrededor de la moda, el arte, la dirección creativa y la producción audiovisual. Su lenguaje visual tiene mucho humor, referencias lúdicas y combinaciones inesperadas. Y dicho estilo es el que aparece en dos versiones del Panenka que conservan su inspiración deportiva, pero se alejan de cualquier idea de discreción.
El modelo presenta los icónicos logos V de la marca francesa en distintos colores a cada lado del zapato, detalles asimétricos y la firma de Two Lost Kids bordada en la parte trasera. Cada par, además, incluye dos juegos de cordones para ensayar combinaciones y cambiarle el ánimo a un mismo diseño, logrando que un pequeño detalle tenga suficiente personalidad para levantar todo un look.
VEJA x Two Lost Kids: tenis para quienes prefieren salirse del molde
Two Lost Kids nació de una sensación que Thalita y Gabriela compartían: la de ser dos niñas perdidas que intentaban encontrar su lugar en el mundo. Convirtieron esa idea en un proyecto creativo que defiende la curiosidad, la experimentación y la libertad de hacer las cosas a su manera. Su filosofía tiene algo de ese espíritu infantil que permite probar, equivocarse y volver a empezar sin preocuparse demasiado por las instrucciones.
«Siempre quisimos crear un espacio donde pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, de la manera que quisiéramos y como quisiéramos, con la misma libertad que tienen los niños. Un espacio para experimentar, equivocarnos, descubrir y crear sin demasiadas reglas», cuentan las hermanas.
La relación con VEJA comenzó en 2023, cuando asumieron la dirección creativa de un lanzamiento de la marca en Brasil. Ese primer encuentro abrió el camino para una colaboración internacional que reúne dos perspectivas afines, la exploración visual de Two Lost Kids y la intención de VEJA de cuestionar las fórmulas tradicionales de la industria del calzado.
Y aunque el diseño se lleva buena parte de las miradas, la colaboración también conserva los criterios de fabricación que distinguen a VEJA. Por ejemplo, los tenis se producen en Brasil con cuero Organic Traced (O.T.), cuya cadena de suministro es trazable, caucho amazónico, algodón orgánico y EVA de origen biológico y reciclado. Una combinación de materiales que forma parte del trabajo de la marca para desarrollar procesos de producción responsables.
Desde 2004, VEJA ha construido su propuesta alrededor de una pregunta bastante concreta, se trata de cómo fabricar tenis de otra manera. Sus fundadores, Sébastien Kopp y François-Ghislain, comenzaron el proyecto después de viajar a Brasil y buscar alternativas para cada etapa de producción, desde el origen de los materiales hasta el producto terminado. Hoy, esa apuesta convive con colaboraciones que llevan su diseño hacia otros territorios creativos.
La edición limitada VEJA x Two Lost Kids se lanzó el 30 de octubre y ya está disponible en Colombia en DROP Bogotá, KREM Medellín y en la tienda online. Dos versiones del Panenka para quienes disfrutan de jugar con su estilo, mezclar sin pedir permiso y recordarnos que, cuando se trata de vestirse, las reglas también pueden cambiarse.