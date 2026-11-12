¿Quién dijo que los tenis tenían que combinar? VEJA y Two Lost Kids hacen sus propias reglas

Aunque nos enseñaron que los zapatos debían combinar con el bolso, que los colores de los cordones tenían que ponerse de acuerdo y que, antes de salir de casa, nos convenía revisar si todo estaba en orden, Thalita y Gabriela Zukerman parecen tener otra opinión y encontraron al aliado ideal para reflejarlo. Las hermanas brasileñas detrás de Two Lost Kids llegaron a VEJA con ganas de jugar y encontraron en el modelo Panenka el lienzo perfecto para hacerlo. El resultado es una colaboración que le da permiso al color para salirse de la línea y a los tenis para tener más de una personalidad.