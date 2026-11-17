Moda
San Victorino también marca tendencia: la moda bogotana mira hacia el centro
Entre pasarelas, negocios y diseño local, uno de los sectores comerciales más tradicionales de Bogotá se prepara para mostrar la creatividad que impulsa su industria en la moda.
Quienes viven en Bogotá saben que durante años San Victorino ha sido una parada habitual para buscar ropa, zapatos y accesorios a precios competitivos. Sus calles y centros comerciales concentran una parte importante del comercio de moda de la capital colombiana, con marcas, fabricantes y empresarios que trabajan a su propio ritmo. Detrás de esa dinámica hay una industria que diseña, produce, interpreta tendencias y responde a un mercado en constante cambio.
El próximo 21 de noviembre, esa capacidad tendrá una vitrina especial. San Victorino a la Moda, en cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá, se unirá a Bogotá Fashion Weekend en una jornada que llevará las colecciones de fin de año hasta La Milla, en el Bronx Distrito Creativo. La programación reunirá a 24 marcas en cuatro desfiles, además de una muestra comercial abierta al público, actividades artísticas y una rueda de negocios. Una oportunidad para mirar de cerca el trabajo de quienes hacen parte de la cadena de la moda colombiana y conocer otras caras del diseño que se produce en la capital.
La moda suele concentrar la atención en las grandes semanas internacionales, las tiendas de lujo y los nombres que encabezan las portadas. Sin embargo, buena parte del movimiento de la industria textil ocurre lejos de esos escenarios; en talleres, fábricas, locales comerciales y empresas que construyen sus propuestas temporada tras temporada. San Victorino es uno de esos lugares donde el negocio de la moda tiene una presencia cotidiana y conviven distintas formas de entender el diseño y el consumo.
El centro de Bogotá trae su propia pasarela
La iniciativa busca acercar ese ecosistema comercial a las industrias culturales y creativas de Bogotá. Por eso, La Milla, uno de los espacios del Bronx Distrito Creativo, será el punto de encuentro entre empresarios, compradores, diseñadores y visitantes. La programación incluirá cuatro pasarelas con las colecciones de fin de año de las marcas participantes, así como charlas y muestras artísticas.
El componente comercial también desempeñará un papel central. La organización proyecta 200 citas de negocios entre las 24 marcas y los 20 compradores mayoristas que llegarán de ciudades como Pasto, Medellín, Villavicencio, Cali y Barrancabermeja. Es una oportunidad para ampliar mercados y mostrar que detrás de la oferta de San Victorino hay empresas con capacidad de producción, propuestas propias y una lectura atenta de lo que buscan los consumidores.
Los centros comerciales GranSan, Visto y Punto Once participan en esta edición como aliados de la iniciativa. Sus cifras ayudan a dimensionar la magnitud de la actividad empresarial que se desarrolla en la zona. GranSan, por ejemplo, reúne a 730 marcas y a más de 450 expositores. Visto cuenta con más de 400 marcas y Punto Once agrupa más de 250. Una red de negocios que sostiene empleos, producción y oportunidades para miles de familias.
El recorrido de San Victorino a la Moda también permite poner el foco en la dimensión humana de la industria. Según Claudia Vega, representante legal de GranSan, las 12 marcas que el centro comercial llevará a la pasarela representan el trabajo y el compromiso de más de 17.500 familias. Una cifra que nos recuerda que cada colección tiene detrás equipos de diseño, confección, comercialización y distribución.
La plataforma llega a su cuarta edición después de beneficiar a más de 800 empresas entre 2023 y 2025, mediante formación especializada, acceso a mercados y conexiones comerciales. En ese periodo, la asistencia pasó de 1.500 personas en su primera edición a más de 12.900 en 2025. El crecimiento refleja el interés que ha despertado una propuesta que busca dar mayor circulación a la moda producida en Bogotá.
La cita será el sábado 21 de noviembre, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., en La Milla del Bronx Distrito Creativo. San Victorino será, además, uno de los doce circuitos de Bogotá Fashion Weekend. Para asistir, es necesario realizar una inscripción previa y tener en cuenta que el ingreso estará sujeto a la disponibilidad de cupos.