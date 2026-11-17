El próximo 21 de noviembre, esa capacidad tendrá una vitrina especial. San Victorino a la Moda, en cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá, se unirá a Bogotá Fashion Weekend en una jornada que llevará las colecciones de fin de año hasta La Milla, en el Bronx Distrito Creativo. La programación reunirá a 24 marcas en cuatro desfiles, además de una muestra comercial abierta al público, actividades artísticas y una rueda de negocios. Una oportunidad para mirar de cerca el trabajo de quienes hacen parte de la cadena de la moda colombiana y conocer otras caras del diseño que se produce en la capital.