Editorial: De Alto Vuelo

De esta constelación de relojes, seleccionamos cuatro que destacan tanto por su estética como por su carácter. El Mission to the Sun, en un vibrante amarillo que ilumina la muñeca como un amanecer. El Mission to Mars, en rojo, que encarna la energía de la conquista y la pasión de lo desconocido. El Mission to Uranus, con un azul profundo que invita a la contemplación y la calma, y el Mission to Venus, en un delicado rosado que despliega feminidad, encanto y un aire romántico.