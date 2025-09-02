Moda
Editorial: De Alto Vuelo
Swatch y Omega se unen para crear una colección inolvidable.
En el universo de la relojería, hay alianzas que marcan un antes y un después. Swatch y Omega se unen para crear una colección inolvidable que reinventa uno de los modelos más legendarios de la historia: el Speedmaster Moonwatch, aquel que viajó hasta la Luna y se convirtió en símbolo eterno de exploración, precisión y estilo.
La propuesta trasciende lo tradicional y da un paso hacia lo extraordinario. Cada reloj de esta colaboración evoca a los planetas del sistema solar, a la Luna y al Sol. En total, son once cronógrafos “espaciales” que celebran la grandeza del cosmos y el legado de un ícono de la relojería. Una colección donde el diseño se convierte en narrativa y cada pieza cuenta su propia historia orbital.
De esta constelación de relojes, seleccionamos cuatro que destacan tanto por su estética como por su carácter. El Mission to the Sun, en un vibrante amarillo que ilumina la muñeca como un amanecer. El Mission to Mars, en rojo, que encarna la energía de la conquista y la pasión de lo desconocido. El Mission to Uranus, con un azul profundo que invita a la contemplación y la calma, y el Mission to Venus, en un delicado rosado que despliega feminidad, encanto y un aire romántico.
La colección se caracteriza por un equilibrio único: lujo y espíritu urbano conviven en un mismo diseño. Cada cronógrafo cuenta con una caja de biocerámica de 42 milímetros, resistencia al agua de tres bares, movimiento de cuarzo y una correa de velcro que aporta comodidad y versatilidad. Detalles que transforman al Speedmaster en una pieza contemporánea sin perder el legado de precisión que lo consagró.
Disponibles en Bogotá, en el Centro Comercial Andino, y en Medellín, en el Centro Comercial Oviedo, estos relojes representan la oportunidad de llevar en la muñeca no solo un accesorio, sino un pedazo de historia reinventada. Swatch y Omega logran, con esta alianza, que el tiempo adquiera una dimensión cósmica: la de un viaje infinito que comienza en cada segundo.