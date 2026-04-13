El diseño colombiano cruza fronteras hacia uno de los epicentros globales de la moda

El lanzamiento oficial se llevará a cabo el 14 de abril en SoHo, en un evento que reunirá actores clave de la industria de la moda, el arte y la cultura en Nueva York. Este encuentro funcionará como una plataforma de visibilidad para el diseño colombiano, al tiempo que fortalecerá las conexiones entre creativos, compradores y agentes del mercado internacional, en un entorno donde la moda opera también como espacio de diálogo cultural.