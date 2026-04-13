Moda
El diseño colombiano cruza fronteras hacia uno de los epicentros globales de la moda
Inexmoda y The Canvas llevan 15 marcas nacionales a SoHo, Nueva York, en una apuesta por la internacionalización y la consolidación del diseño colombiano en mercados de alto nivel.
La internacionalización del diseño se ha convertido en una de las estrategias más relevantes para los sistemas de moda emergentes que buscan consolidarse en escenarios globales. En este contexto, la capacidad de articular creatividad, identidad y visión comercial resulta clave para competir en mercados altamente exigentes, donde el valor de una marca no solo se mide por su estética, sino también por su narrativa y su capacidad de conexión cultural.
Es bajo esta premisa que Inexmoda anuncia una alianza estratégica con The Canvas, plataforma de retail curado ubicada en SoHo, Nueva York, para llevar una selección de 15 marcas colombianas al mercado estadounidense. Las marcas participantes son Roszuar, Bibiana Hernández, Bemonocromo, Viviana Ramírez, Ruedo, Johanna de la Cruz, A Lot Studio, A Modo Mio, Solua for People, Ale Ardila Studio, Ángela Jaramillo, Loreta Pandereta, Marmolejo, Inmaculada y Wear Kynd.
La iniciativa propone una vitrina internacional que reúne talento emergente y consolidado, destacando la diversidad del diseño colombiano en categorías como ready-to-wear, accesorios y diseño contemporáneo.
La colección estará disponible a partir del 1 de abril en la tienda de The Canvas, con una propuesta que busca integrar tradición artesanal, identidad cultural y una visión moderna del diseño. Más allá de su componente comercial, el proyecto se plantea como una oportunidad para abrir nuevas rutas de inserción en la industria global de la moda, posicionando a las marcas participantes en un ecosistema altamente competitivo.
El lanzamiento oficial se llevará a cabo el 14 de abril en SoHo, en un evento que reunirá actores clave de la industria de la moda, el arte y la cultura en Nueva York. Este encuentro funcionará como una plataforma de visibilidad para el diseño colombiano, al tiempo que fortalecerá las conexiones entre creativos, compradores y agentes del mercado internacional, en un entorno donde la moda opera también como espacio de diálogo cultural.
Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, esta alianza trasciende la visibilidad inmediata y responde a una estrategia estructural de posicionamiento global. En sus palabras, se trata de construir relaciones de largo plazo que permitan al talento colombiano interactuar de manera competitiva en uno de los mercados más exigentes del mundo, generando oportunidades sostenibles para la industria.
Desde la visión de Manuela Gómez y Devin Gilmartin, la colaboración refuerza la importancia de las plataformas que facilitan el acceso de marcas independientes a infraestructura internacional. En ese sentido, la iniciativa no solo impulsa la expansión comercial, sino que también plantea un modelo de cooperación global donde la moda se entiende como un puente entre economías creativas, culturas y oportunidades de desarrollo compartido.