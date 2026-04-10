Moda
El lujo que se borda con tiempo: el idilio para el verano 2026
Trazo, técnica y tradición se convierten en materia prima para una propuesta que eleva lo hecho a mano a su máxima expresión.
“Idilio del Alma”, la nueva colección Summer 2026 de la firma colombiana Padova: una exploración de la belleza imperfecta y del oficio como lenguaje.
Un lápiz blanco dibuja sobre lino azul como si inaugurara un gesto íntimo. Durante 43 minutos, una artesana traza a mano una forma que no admite correcciones, como quien escribe algo que no se puede borrar.
Después, el tiempo se dilata. Llegan 217 minutos de bordado que remiten a la técnica del soutache, ese saber que la alta costura europea perfeccionó hace siglos y que hoy encuentra una nueva voz en Cali. Aquí, cada curva es anticipada por la mano que la ejecuta; cada línea responde a una memoria que guía sin titubeos.
Milímetro a milímetro, el hilo obedece al trazo hasta desaparecer en él, hasta volverse uno con la tela. Es en ese punto —cuando ya no hay separación posible— donde el tiempo deja de ser medida y se convierte en materia prima.
El resultado no es solo una prenda, sino la huella visible de cada minuto invertido en su existencia. Así nacen piezas como el Vestido Manglares, donde la superficie guarda la memoria del proceso y la convierte en lenguaje. Cada detalle es evidencia de una dedicación que no se oculta, que se exhibe con intención.
Idilio del Alma no describe el verano: lo encarna. Es una colección que entiende la belleza como transformación y la imperfección como parte de su encanto. Un recuerdo que no se disuelve, que sigue definiendo quiénes somos incluso cuando el tiempo —inevitablemente— avanza.