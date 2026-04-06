Louis Vuitton lanza su nueva campaña global de Color Blossom con Ana de Armas

La maison Louis Vuitton presenta su nueva campaña global de la colección Fine Jewelry Color Blossom, una propuesta que reafirma su lugar en el universo de la alta joyería contemporánea. Protagonizada por las embajadoras de la casa Ana de Armas y Ouyang Nana, la campaña se lanza destacando la elegancia y versatilidad de una línea que invita a la experimentación a través de combinaciones modernas y composiciones personalizadas.