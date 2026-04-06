Joyería
Louis Vuitton lanza su nueva campaña global de Color Blossom con Ana de Armas
La maison destaca la versatilidad de su línea de alta joyería en una propuesta que apuesta por la personalización y el estilo contemporáneo.
La maison Louis Vuitton presenta su nueva campaña global de la colección Fine Jewelry Color Blossom, una propuesta que reafirma su lugar en el universo de la alta joyería contemporánea. Protagonizada por las embajadoras de la casa Ana de Armas y Ouyang Nana, la campaña se lanza destacando la elegancia y versatilidad de una línea que invita a la experimentación a través de combinaciones modernas y composiciones personalizadas.
En el marco del 130.º aniversario de su icónico Monograma, Louis Vuitton refuerza la vigencia de este símbolo histórico mediante la expansión de Color Blossom. Inspirada en las flores que conforman este emblema, la colección evoluciona con nuevas interpretaciones que equilibran herencia e innovación, manteniendo una narrativa visual coherente con el ADN de la firma.
Uno de los elementos más destacados de esta temporada es la incorporación de la sodalita, una piedra en tono azul marino poco habitual en la joyería contemporánea. Esta se presenta en siete nuevas creaciones —entre collares, pendientes, anillos y pulseras— elaboradas mediante un minucioso proceso de lapidación que resalta tanto la profundidad del color como la tridimensionalidad de la Flor del Monograma.
La expansión incluye un total de 28 nuevas piezas que refuerzan el carácter lúdico y sofisticado de Color Blossom desde su lanzamiento en 2015. A la sodalita se suman materiales emblemáticos como el nácar, el ónix y la malaquita, junto con nuevos diseños en pavé y propuestas versátiles como sautoirs, anillos apilables y un ear cuff con diamantes, pensados para adaptarse a un estilo contemporáneo y dinámico.
Complementando la colección, nuevas piezas versátiles incluyen collares, sautoirs que combinan diferentes motivos, nuevos anillos ideales para superposición, así como pendientes y un ear cuffengastado con diamantes. Los ya icónicos diseños en nácar rosa también se amplían con cinco nuevas piezas.