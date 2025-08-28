El nuevo lenguaje que ofrecen los símbolos: Pandora Talisman reescribe la joyería

Hacer un regalo de joyería en estas fechas es hacer un regalo de un mensaje secreto, de una pieza que nos acompaña y que, en el tiempo, va adquiriendo más valor en relación al sentimiento que en relación al valor material. No importa si se trata de un detalle entre amigas, si es un gesto de amor hacia la pareja o si se trata de un auto-regalo, las joyas tienen esta facultad de engrandecer lo cotidiano y de recordarnos que nos debemos rodear de belleza. En este punto es donde entra Pandora Talisman, una colección que entiende la joyería no como un accesorio sino como un lenguaje con el cual expresar aquello que nos define.