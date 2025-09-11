-Tyla brilla con Pandora: joyas que celebran el sol y el mar

La nueva campaña de Pandora tiene un brillo especial, y no solo porque su protagonista sea Tyla, la artista sudafricana ganadora del Grammy que se ha convertido en un referente de estilo y frescura. En la colección Summer 2025, el sol y el océano se convierten en inspiración para una propuesta llena de vitalidad y color, donde la joyería se transforma en un lenguaje para celebrar el verano desde la autenticidad y la libertad.