Joyería
Tyla brilla con Pandora: joyas que celebran el sol y el mar
La artista sudafricana, musa de la campaña Summer 2025, irradia frescura y libertad con piezas inspiradas en la energía solar y la esencia del océano, donde cada detalle se convierte en un gesto de estilo y autenticidad.
La nueva campaña de Pandora tiene un brillo especial, y no solo porque su protagonista sea Tyla, la artista sudafricana ganadora del Grammy que se ha convertido en un referente de estilo y frescura. En la colección Summer 2025, el sol y el océano se convierten en inspiración para una propuesta llena de vitalidad y color, donde la joyería se transforma en un lenguaje para celebrar el verano desde la autenticidad y la libertad.
Entre los elementos más llamativos destacan charms en forma de estrellas de mar, caballitos de mar y conchas doradas con incrustaciones en turquesa, piezas que evocan el universo marino con un aire sofisticado y contemporáneo. Estas joyas, que parecen atrapadas entre la arena y el agua cristalina, son un recordatorio del poder de la naturaleza como musa eterna de la moda y la creación.
La colección también incluye brazaletes en acabado dorado con cristales de colores y perlas, pensados para quienes disfrutan de la mezcla entre lo clásico y lo atrevido. Junto a ellos, los collares dobles estilo choker se convierten en protagonistas: piezas que combinan texturas marinas con acentos modernos, capaces de elevar cualquier look de playa o de ciudad con un toque sofisticado.
El estilismo, cuidadosamente diseñado por Pandora, apuesta por una fusión entre lo clásico y lo atrevido, con un espíritu beach-chic que conecta el glamour con la frescura veraniega. En cada imagen de la campaña, Tyla irradia confianza y un magnetismo natural, convirtiéndose en la encarnación de un verano vivido sin reservas, donde la moda es un juego de libertad y brillo personal.
Tyla, con su estilo único, nos recuerda que cada joya es más que un accesorio: es un símbolo de conexión, de complicidad y de autenticidad, perfecto para quienes quieren brillar como el sol y llevar el mar consigo en cada detalle.