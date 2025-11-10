Joyería
Editorial: De todo corazón
Redacción Fucsia, 10/11/2025
Un homenaje a la alegría, la sensibilidad y la fuerza femenina: joyas que laten con cada movimiento y celebran la belleza de ser una misma.
Sí, es el corazón, la figura emblemática de la joyería de la casa Chopard, en armonía perfecta con sus diamantes móviles -otro de sus símbolos-, lo que hace de la colección Happy Hearts la mejor compañera de las mujeres FUCSIA.
Lanzada en 2009, la colección Happy Hearts se ha renovado sin descanso para ofrecer piezas como estas. | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
Solo hay algo que puede superar la elegancia de un colgante Happy Diamonds, ¡Dos colgantes Happy Diamonds! y si le añades un reloj y un brazalete de Chopard...saca tus propias conclusiones. | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
Dos accesorios de sutil belleza que te harán brillar siempre. | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
Desde 2018, el oro de los relojes y las joyas de Chopard provienen de pequeños yacimientos mineros respetuosos con el medio ambiente. | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
Chopard | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
La belleza y el colorido de la colección Happy Hearts resalta incluso bajo el agua. | Foto: KAPTURESTUDIO 2024
Créditos editoriales:
Dirección editorial: @monigarzonrFotografía: @studiokaptureModelo: @mariarangozStylist: @jaimezuabMakeUp : @catijeras