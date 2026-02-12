Joyería
Pandora: celebra la temporada del amor con su nueva campaña de San Valentín
Esta nueva colección de Pandora invita a celebrar el amor —en todas sus formas— a través de piezas con significado, pensadas para sorprender y crear recuerdos que perduran.
San Valentín es esa fecha en la que el amor se vuelve gesto, detalle y recuerdo. Un día para celebrar no solo las grandes historias, sino también los vínculos cotidianos, las complicidades silenciosas y las emociones que merecen ser dichas sin palabras, y en ese sentido no hay accesorio más poderoso que una joya bien elegida. Basta un collar delicado, unos pendientes con carácter o un anillo especial para transformar por completo un look sencillo y darle intención, emoción y memoria. Por eso, cuando se acerca una fecha cargada de significado como San Valentín, regalar una joya no es solo un acierto estético: es toda una declaración.
Este año, Pandora invita a celebrar el amor en todas sus formas —valiente, tierno, transformador— a través de su nueva campaña de San Valentín y una colección que pone el foco en los gestos que importan. Bajo el universo de Unlock Love, la marca propone una narrativa íntima y personal, donde cada pieza se convierte en símbolo de vínculos únicos, sin reglas ni fórmulas preestablecidas.
La colección llega acompañada por Danna, recientemente anunciada como embajadora de Pandora en México, quien encarna esa manera libre y auténtica de vivir el amor. Su presencia refuerza la idea de que cada persona interpreta los símbolos a su manera, desde su estilo, su historia y su forma de conectar.
En el corazón de la propuesta destacan los nuevos diseños de llaves y candados de las líneas Pandora Moments y Pandora Timeless. Estos símbolos hablan de puertas que se abren, de caminos compartidos y de emociones que encuentran su lugar. Elaboradas en distintos metales, acabados y colores, las piezas reflejan la artesanía y el cuidado al detalle que definen a la casa joyera.
Los directores creativos de Pandora, Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, lo resumen así: “Cada persona tiene su propia llave: un camino, un futuro y un amor que le pertenece”. Una idea que atraviesa toda la colección y que se traduce también en los clásicos corazones reinterpretados con sofisticación, desde collares de Pandora Timeless con piedras de cortes brillantes, hasta charms delicados de la nueva línea Pandora Minis.
La personalización, uno de los sellos más fuertes de Pandora, vuelve a ser protagonista. Grabados con palabras, dibujos o incluso fotografías convierten cada joya en un recuerdo irrepetible, en algo que va mucho más allá del objeto.
Así, Pandora transforma el acto de regalar en una experiencia emocional: cada pieza no solo acompaña un look, sino que guarda una historia. La colección de San Valentín 2026 ya está disponible en tiendas y en línea.