Honey Ordóñez y el orgullo de llevar sus raíces a la moda internacional

Esa noche, mientras empacaba mis maletas para volver a Colombia, mi agente me dijo que tenía que cambiar el vuelo porque el cliente estaba ready to confirm, Victoria’s Secret, y quería hacerme el fitting la semana siguiente. Teníamos que hacer que todo funcionara. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando y dije: «Pues me quedo». Cambié el vuelo y después intenté buscar dónde quedarme. Una amiga me dejó quedarme en su casa. Fui al fitting unos cinco días después de que me avisaran y me probaron como diez looks de la sección Pink, si no fue que todos. Estuve unas dos horas haciendo el fitting, pero finalmente creo que ellos también estaban de acuerdo en que el look que usé en el desfile era el que más me representaba, en el que más me sentía yo misma y fue el que decidimos qué iba a usar.