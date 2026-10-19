-¿Qué es el Fantasy Bra? La historia de la joya más exclusiva de Victoria’s Secret

Con el paso del tiempo, los diseños también cambiaron de estética. Algunos apostaron por colores intensos y siluetas ornamentadas; otros se acercaron a la apariencia de la alta joyería, con piedras que cubrían buena parte de la prenda. El último Fantasy Bra antes de la edición de 2026 fue el Dream Angels Fantasy Bra, lucido por Elsa Hosk en 2018 y valorado en un millón de dólares. Después, la firma dejó de presentar esta creación en sus desfiles, incluso cuando el Fashion Show regresó en 2024.