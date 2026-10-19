Moda
¿Qué es el Fantasy Bra? La historia de la joya más exclusiva de Victoria’s Secret
Elaborada con miles de piedras preciosas y bordada a mano, esta creación lleva tres décadas uniendo lencería, alta joyería y espectáculo.
Por fin llegó la noche más esperada del año, el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Y, como en cada edición, las sorpresas no faltaron. Kylie Jenner no solo estuvo en la pasarela por primera vez, sino que además desfiló en su debut con una pieza que llevaba ocho años sin aparecer en el show: el codiciado Fantasy Bra.
La empresaria salió con un diseño plateado cubierto de diamantes, una minifalda blanca vaporosa, tacones transparentes y las icónicas alas de plumas de la firma. Pero el verdadero protagonista de la noche fue el brasier, valorado en 50 millones de dólares y que se convirtió en el más costoso de la historia de la marca.
La elección de Kylie también marcó un nuevo rumbo para una de las creaciones más emblemáticas de Victoria’s Secret. Por primera vez, una celebridad que no pertenece al grupo tradicional de modelos y ángeles de la marca lució esta joya sobre la pasarela.
Pero ¿qué hace que un brasier alcance este valor? Y, sobre todo, ¿qué es exactamente el Fantasy Bra? Aunque su nombre puede hacer pensar en una colección exclusiva de lencería, su historia tiene mucho más que ver con el espectáculo, la artesanía y una estrategia de marca que convirtió una prenda cotidiana en una fantasía millonaria.
De Claudia Schiffer a Kylie Jenner: la historia del Fantasy Bra de Victoria’s Secret
El Fantasy Bra es una creación de lencería con joyas que Victoria’s Secret presenta en ocasiones especiales. Cada diseño es una pieza única, elaborada con materiales preciosos y piedras de alto valor, y se ha convertido en el momento más memorable del desfile al captar la atención de sus espectadores en todo el mundo.
La tradición comenzó en 1996 con Claudia Schiffer, quien protagonizó la campaña del Million Dollar Miracle Bra, valorado en un millón de dólares. La pieza no desfiló en una pasarela, sino que apareció en una campaña impresa de la marca. Tres años después, Heidi Klum llevó el Millennium Bra, valorado en 10 millones de dólares y adornado con diamantes y zafiros engastados en platino. En el año 2000, Gisele Bündchen lució el Red Hot Fantasy Bra, una creación de satén rojo con rubíes tailandeses y diamantes, cuyo valor alcanzó los 15 millones de dólares.
La prenda siguió en auge, con diseños cada vez más elaborados. En 2005, el Sexy Splendor Fantasy Bra, llevado por Gisele Bündchen, combinó diamantes, rubíes y otras piedras preciosas en una pieza valorada en 12,5 millones de dólares. En 2013, Candice Swanepoel presentó un diseño de 10 millones de dólares con más de 4.200 gemas, entre ellas rubíes, diamantes y zafiros amarillos.
En 2014, la firma hizo algo poco habitual al presentar dos Fantasy Bras en una misma edición, lucidos por Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. Cada uno estaba valorado en dos millones de dólares. La idea de crear dos piezas coordinadas reforzó el carácter excepcional de una tradición que, durante años, convirtió a las modelos elegidas en protagonistas absolutas de la pasarela.
Con el paso del tiempo, los diseños también cambiaron de estética. Algunos apostaron por colores intensos y siluetas ornamentadas; otros se acercaron a la apariencia de la alta joyería, con piedras que cubrían buena parte de la prenda. El último Fantasy Bra antes de la edición de 2026 fue el Dream Angels Fantasy Bra, lucido por Elsa Hosk en 2018 y valorado en un millón de dólares. Después, la firma dejó de presentar esta creación en sus desfiles, incluso cuando el Fashion Show regresó en 2024.
El Fantasy Bra de Kylie Jenner: casi 5 mil diamantes tejidos a mano
Para su regreso en 2026, Victoria’s Secret se asoció con Jacob & Co., la firma de joyería fundada por Jacob Arabo, aclamado joyero de las celebridades. El resultado fue una pieza valorada en 50 millones de dólares, inspirada en la colección Rare Touch de la casa joyera.
El diseño incorpora 4.410 diamantes naturales y una piedra central amarilla de 75,54 quilates, clasificada como Fancy Vivid, una categoría que identifica diamantes con una saturación de color excepcional. Esta gema por sí sola tiene un valor estimado de 22 millones de dólares. Las piedras aparecen en siete tipos de corte, entre ellos corazón, pera, marquesa, óvalo y brillante redondo.
Lo más llamativo es que la pieza está hecha de oro y piedras preciosas, sin utilizar tela como base. Para conseguir que se adaptara al cuerpo y permitiera el movimiento, el equipo desarrolló una estructura articulada que sigue las curvas del torso. Quince artesanos trabajaron durante más de 1.000 horas en su elaboración, una tarea que exigió equilibrar el peso de los materiales con la posibilidad de llevarla sobre la pasarela.
Se cree que la elección de Kylie Jenner respondió a la intención de conectar la tradición del desfile con una figura de enorme alcance mediático. Su presencia llevó el Fantasy Bra a una audiencia que va más allá de quienes siguen habitualmente las pasarelas de lencería y volvió a situar esta pieza en el centro de la conversación.
¿Se puede comprar el Fantasy Bra en las tiendas de Victoria’s Secret?
Al conocer el valor de sus ejemplares, la respuesta parece ser obvia. El Fantasy Bra no forma parte del catálogo habitual de Victoria’s Secret ni se vende como una prenda de lencería convencional. Cada edición se concibe como una creación excepcional para una campaña o un desfile, con materiales, diseño y un nivel de elaboración que la separan de los productos comerciales de la firma.
Su precio también requiere una precisión: los valores millonarios que acompañan a cada diseño son estimaciones atribuidas a las piezas, no precios de venta al público en una tienda. En algunos casos, la marca ha utilizado estos montos como parte de la narrativa del espectáculo, mientras que la elaboración y los materiales ayudan a explicar su carácter exclusivo.
Por eso, el Fantasy Bra funciona como una herramienta de comunicación que resume la identidad de Victoria’s Secret en una imagen reconocible y extraordinaria. Desde Claudia Schiffer en 1996 hasta Kylie Jenner en 2026, la pieza ha cambiado de materiales, formas y protagonistas, pero mantiene la misma intención: llevar una prenda íntima al terreno de la fantasía y convertirla en uno de los momentos más comentados del mundo de la moda y del desfile.