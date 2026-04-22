Cómo el bienestar cambió la vida de Katherine Porto y dio vida a Matchamor

“Siempre hay etapas en las que un proyecto requiere más atención, y ahí pongo el foco. El año pasado, por ejemplo, fue el único en 20 años de carrera en el que no actué; concentré mi energía en otros proyectos, primero en el lanzamiento de mi libro, con giras y charlas, y luego en abrir Matchamor, sin dejar de trabajar en el pódcast. Eso me enseñó que es clave tener claro dónde está puesta la energía. Si hubiera aceptado otros proyectos, no habría logrado sacar adelante lo demás. También entendí que hay que dedicarle tiempo y presencia a lo que uno quiere construir, y ver el crecimiento del pódcast me confirma que hay una necesidad real de hablar de amor propio, autoconocimiento y bienestar”.